В Нидерландах опасаются операции США на Украине «под ложным флагом»

20 октября 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

В Нидерландах опасаются возможных действий от НАТО в случае поражений альянса на поле боя Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс (НАТО) при неудачном для себя стечении обстоятельств в боевых действиях на Украине может провести разрушительную операцию под чужим флагом. Такое мнение выразил лидер крайне правой партии Нидерландов «Форум за демократию» Тьерри Боде. «Я опасаюсь, что проигрывающая армия НАТО в Украине может провести ужасную и разрушительную операцию под фальшивым флагом, чтобы обвинить Россию и еще больше обострить конфликт», — написал Боде в своих соцсетях. Он добавил, что европейцам необходим мир, а не третья мировая война. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация страны. Ранее стало известно о том, что в Европе начали осознавать свою позицию жертвы в глобальной стратегии США, сообщает телеканал 360.

Североатлантический альянс (НАТО) при неудачном для себя стечении обстоятельств в боевых действиях на Украине может провести разрушительную операцию под чужим флагом. Такое мнение выразил лидер крайне правой партии Нидерландов «Форум за демократию» Тьерри Боде. «Я опасаюсь, что проигрывающая армия НАТО в Украине может провести ужасную и разрушительную операцию под фальшивым флагом, чтобы обвинить Россию и еще больше обострить конфликт», — написал Боде в своих соцсетях. Он добавил, что европейцам необходим мир, а не третья мировая война. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация страны. Ранее стало известно о том, что в Европе начали осознавать свою позицию жертвы в глобальной стратегии США, сообщает телеканал 360.