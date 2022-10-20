Североатлантический альянс (НАТО) при неудачном для себя стечении обстоятельств в боевых действиях на Украине может провести разрушительную операцию под чужим флагом. Такое мнение выразил лидер крайне правой партии Нидерландов «Форум за демократию» Тьерри Боде.
«Я опасаюсь, что проигрывающая армия НАТО в Украине может провести ужасную и разрушительную операцию под фальшивым флагом, чтобы обвинить Россию и еще больше обострить конфликт», — написал Боде в своих соцсетях. Он добавил, что европейцам необходим мир, а не третья мировая война.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация страны. Ранее стало известно о том, что в Европе начали осознавать свою позицию жертвы в глобальной стратегии США, сообщает телеканал 360.
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Североатлантический альянс (НАТО) при неудачном для себя стечении обстоятельств в боевых действиях на Украине может провести разрушительную операцию под чужим флагом. Такое мнение выразил лидер крайне правой партии Нидерландов «Форум за демократию» Тьерри Боде. «Я опасаюсь, что проигрывающая армия НАТО в Украине может провести ужасную и разрушительную операцию под фальшивым флагом, чтобы обвинить Россию и еще больше обострить конфликт», — написал Боде в своих соцсетях. Он добавил, что европейцам необходим мир, а не третья мировая война. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация страны. Ранее стало известно о том, что в Европе начали осознавать свою позицию жертвы в глобальной стратегии США, сообщает телеканал 360.