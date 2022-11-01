Белый дом стремится к переговорам с Россией по Украине

01 ноября 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

США не стремятся к смене власти в России, заявил Кирби Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США стремятся к переговорам с Россией для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Цели президента были ясны с самого начала… Мы не хотим конфликта с Россией. Это задача номер один», — передают слова Кирби РИА Новости. Он добавил, что у США также есть задачи укрепить восточный фланг НАТО и помочь Киеву найти наиболее выгодный подход по урегулированию конфликта. Координатор заявил, что Соединенные Штаты не стремятся сменить власть в России. «Право российского народа определять, кто ими руководит», — подытожил Кирби. Ранее сообщалось, что переговоры Соединенных Штатов и России будут возможны лишь в случае победы республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс США. Такое мнение высказал обозреватель The National Interest Мэтью Мэй, передает телеканал 360. Выборы в конгресс США пройдут 8 ноября.

США стремятся к переговорам с Россией для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Цели президента были ясны с самого начала… Мы не хотим конфликта с Россией. Это задача номер один», — передают слова Кирби РИА Новости. Он добавил, что у США также есть задачи укрепить восточный фланг НАТО и помочь Киеву найти наиболее выгодный подход по урегулированию конфликта. Координатор заявил, что Соединенные Штаты не стремятся сменить власть в России. «Право российского народа определять, кто ими руководит», — подытожил Кирби. Ранее сообщалось, что переговоры Соединенных Штатов и России будут возможны лишь в случае победы республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс США. Такое мнение высказал обозреватель The National Interest Мэтью Мэй, передает телеканал 360. Выборы в конгресс США пройдут 8 ноября.