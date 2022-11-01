Белый дом стремится к переговорам с Россией по Украине

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
США не стремятся к смене власти в России, заявил Кирби Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США стремятся к переговорам с Россией для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Цели президента были ясны с самого начала… Мы не хотим конфликта с Россией. Это задача номер один», — передают слова Кирби РИА Новости. Он добавил, что у США также есть задачи укрепить восточный фланг НАТО и помочь Киеву найти наиболее выгодный подход по урегулированию конфликта.

Координатор заявил, что Соединенные Штаты не стремятся сменить власть в России. «Право российского народа определять, кто ими руководит», — подытожил Кирби.

Ранее сообщалось, что переговоры Соединенных Штатов и России будут возможны лишь в случае победы республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс США. Такое мнение высказал обозреватель The National Interest Мэтью Мэй, передает телеканал 360. Выборы в конгресс США пройдут 8 ноября.

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США стремятся к переговорам с Россией для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Цели президента были ясны с самого начала… Мы не хотим конфликта с Россией. Это задача номер один», — передают слова Кирби РИА Новости. Он добавил, что у США также есть задачи укрепить восточный фланг НАТО и помочь Киеву найти наиболее выгодный подход по урегулированию конфликта. Координатор заявил, что Соединенные Штаты не стремятся сменить власть в России. «Право российского народа определять, кто ими руководит», — подытожил Кирби. Ранее сообщалось, что переговоры Соединенных Штатов и России будут возможны лишь в случае победы республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс США. Такое мнение высказал обозреватель The National Interest Мэтью Мэй, передает телеканал 360. Выборы в конгресс США пройдут 8 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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