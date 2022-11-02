RND: каждый пятый немец поддерживает политику России

RND: 18% немцев поддерживают Путина в борьбе с Западом

03 ноября 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Опрос Cemas показал, что 18% немцев поддерживают Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Опрос Cemas показал, что 18% немцев поддерживают политику президента России Владимира Путина в борьбе с Западом. Такие данные приводит агентство RND. «18 процентов опрошенных согласились с тем, что президент России Владимир Путин принимает меры против глобальной элиты, которая дергает за ниточки на заднем плане. Кроме того, 12 процентов считают, что Украина вместе с Соединенными Штатами управляла секретными биолабораториями по производству биологического оружия», — приводит агентство RND. Как пишет агентство, сведения, используемые Cemas, основаны на репрезентативном опросе населения, проведенном институтом исследования общественного мнения Bilendi & Respondi. Отмечается, что в период с 3 по 11 октября 2022 года для исследования было опрошено 2228 человек. Ранее немцы попросили канцлера Германии Олафа Шольца стать как президент России Владимир Путин. Они порекомендовали Шольцу взять пример Путина, который сделал все, чтобы спасти своих граждан от разрушительных последствий санкций.

Опрос Cemas показал, что 18% немцев поддерживают политику президента России Владимира Путина в борьбе с Западом. Такие данные приводит агентство RND. «18 процентов опрошенных согласились с тем, что президент России Владимир Путин принимает меры против глобальной элиты, которая дергает за ниточки на заднем плане. Кроме того, 12 процентов считают, что Украина вместе с Соединенными Штатами управляла секретными биолабораториями по производству биологического оружия», — приводит агентство RND. Как пишет агентство, сведения, используемые Cemas, основаны на репрезентативном опросе населения, проведенном институтом исследования общественного мнения Bilendi & Respondi. Отмечается, что в период с 3 по 11 октября 2022 года для исследования было опрошено 2228 человек. Ранее немцы попросили канцлера Германии Олафа Шольца стать как президент России Владимир Путин. Они порекомендовали Шольцу взять пример Путина, который сделал все, чтобы спасти своих граждан от разрушительных последствий санкций.