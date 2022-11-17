Зеленский усомнился, что упавшие в Польше ракеты были российскими

17 ноября 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Зеленский усомнился в своих словах о ракетах Фото: Владимир Андреев новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Президент Украины Владимир Зеленский уже не уверен на 100%, что взорвавшиеся в Польше ракеты принадлежали России. Ранее он обвинил в произошедшем РФ. «Я не знаю, что случилось в этот раз. Мы не знаем на 100%», — заявил Зеленский. Он отметил, что не обладает точной информацией, какого типа была ракета. На территорию Польши в ночь на 16 ноября упали две ракеты на границе с Украиной. Погибли два человека. На Украине обвинили РФ, однако в США и Польше утверждают, что сработала украинская ПВО, ведется расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский уже не уверен на 100%, что взорвавшиеся в Польше ракеты принадлежали России. Ранее он обвинил в произошедшем РФ. «Я не знаю, что случилось в этот раз. Мы не знаем на 100%», — заявил Зеленский. Он отметил, что не обладает точной информацией, какого типа была ракета. На территорию Польши в ночь на 16 ноября упали две ракеты на границе с Украиной. Погибли два человека. На Украине обвинили РФ, однако в США и Польше утверждают, что сработала украинская ПВО, ведется расследование.