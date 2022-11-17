Зеленский усомнился, что упавшие в Польше ракеты были российскими

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, бомба
Зеленский усомнился в своих словах о ракетах Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский уже не уверен на 100%, что взорвавшиеся в Польше ракеты принадлежали России. Ранее он обвинил в произошедшем РФ.

«Я не знаю, что случилось в этот раз. Мы не знаем на 100%», — заявил Зеленский. Он отметил, что не обладает точной информацией, какого типа была ракета.

На территорию Польши в ночь на 16 ноября упали две ракеты на границе с Украиной. Погибли два человека. На Украине обвинили РФ, однако в США и Польше утверждают, что сработала украинская ПВО, ведется расследование.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский уже не уверен на 100%, что взорвавшиеся в Польше ракеты принадлежали России. Ранее он обвинил в произошедшем РФ. «Я не знаю, что случилось в этот раз. Мы не знаем на 100%», — заявил Зеленский. Он отметил, что не обладает точной информацией, какого типа была ракета. На территорию Польши в ночь на 16 ноября упали две ракеты на границе с Украиной. Погибли два человека. На Украине обвинили РФ, однако в США и Польше утверждают, что сработала украинская ПВО, ведется расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...