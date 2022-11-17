Зеленский усомнился, что упавшие в Польше ракеты были российскими

Зеленский усомнился в своих словах о ракетах
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
Президент Украины Владимир Зеленский уже не уверен на 100%, что взорвавшиеся в Польше ракеты принадлежали России. Ранее он обвинил в произошедшем РФ.
«Я не знаю, что случилось в этот раз. Мы не знаем на 100%», — заявил Зеленский. Он отметил, что не обладает точной информацией, какого типа была ракета.
На территорию Польши в ночь на 16 ноября упали две ракеты на границе с Украиной. Погибли два человека. На Украине обвинили РФ, однако в США и Польше утверждают, что сработала украинская ПВО, ведется расследование.
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