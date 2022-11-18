В США заявили о публичном конфликте Зеленского с Западом

19 ноября 2022 в 07:18 Размер текста - 17 +

Из-за падения украинских ракет в Польше случился разлад в политических отношениях между США и Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Из-за инцидента с падением ракет в Польше случился публичный конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон», — написал обозреватель Карли Олсон. Автор материала уточнил, что Зеленский до сих пор отрицает причастность Украины к падению ракет в Польше, что кардинально расходится с заявлениями США и НАТО о принадлежности боеприпаса украинской системе ПВО. Вечером 15 октября на территории Польши упало две ракеты. Погибли два человека. По этому делу началось расследование. Администрация президента США Джо Байдена после инцидента заявила, что упали именно украинские ракеты. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что признает факт падения ракет несчастным случаем.

Из-за инцидента с падением ракет в Польше случился публичный конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон», — написал обозреватель Карли Олсон. Автор материала уточнил, что Зеленский до сих пор отрицает причастность Украины к падению ракет в Польше, что кардинально расходится с заявлениями США и НАТО о принадлежности боеприпаса украинской системе ПВО. Вечером 15 октября на территории Польши упало две ракеты. Погибли два человека. По этому делу началось расследование. Администрация президента США Джо Байдена после инцидента заявила, что упали именно украинские ракеты. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что признает факт падения ракет несчастным случаем.