24 ноября 2022

В Киеве объявили частичную эвакуацию населения

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, автомобили, колонна, эвакуация, машины, украина, мариуполь, беженцы, гуманитарная катастрофа
Из Киева предложили вывезти детей и пожилых людей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Часть населения могут на время вывезти из Киева в пригород. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

«Детские дома, дома для людей преклонного возраста, мы этого не исключаем. Словом, эвакуацией это назвать невозможно, а временный переезд некоторых групп населения — мы также рассматриваем такой вариант», — заявил Кличко в эфире украинского новостного телемарафона. Мэр также призвал горожан подготовиться к «плохому сценарию» и сделать запасы технической и питьевой воды, еды и теплой одежды.

Ранее Власти Киева объявили эвакуацию жителей Херсона. Министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук предлагала вывезти уязвимые категории граждан, в частности, пожилых людей. При этом президент страны Владимир Зеленский отказался эвакуировать мирных жителей из городов, потому что хотел, чтобы у военных была мотивация защищать людей. Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Это является ответом на поставки западного вооружения Киеву, заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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Часть населения могут на время вывезти из Киева в пригород. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. «Детские дома, дома для людей преклонного возраста, мы этого не исключаем. Словом, эвакуацией это назвать невозможно, а временный переезд некоторых групп населения — мы также рассматриваем такой вариант», — заявил Кличко в эфире украинского новостного телемарафона. Мэр также призвал горожан подготовиться к «плохому сценарию» и сделать запасы технической и питьевой воды, еды и теплой одежды. Ранее Власти Киева объявили эвакуацию жителей Херсона. Министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук предлагала вывезти уязвимые категории граждан, в частности, пожилых людей. При этом президент страны Владимир Зеленский отказался эвакуировать мирных жителей из городов, потому что хотел, чтобы у военных была мотивация защищать людей. Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Это является ответом на поставки западного вооружения Киеву, заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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