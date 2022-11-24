В Киеве объявили частичную эвакуацию населения

Часть населения могут на время вывезти из Киева в пригород. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
«Детские дома, дома для людей преклонного возраста, мы этого не исключаем. Словом, эвакуацией это назвать невозможно, а временный переезд некоторых групп населения — мы также рассматриваем такой вариант», — заявил Кличко в эфире украинского новостного телемарафона. Мэр также призвал горожан подготовиться к «плохому сценарию» и сделать запасы технической и питьевой воды, еды и теплой одежды.
Ранее Власти Киева объявили эвакуацию жителей Херсона. Министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук предлагала вывезти уязвимые категории граждан, в частности, пожилых людей. При этом президент страны Владимир Зеленский отказался эвакуировать мирных жителей из городов, потому что хотел, чтобы у военных была мотивация защищать людей. Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Это является ответом на поставки западного вооружения Киеву, заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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Часть населения могут на время вывезти из Киева в пригород. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. «Детские дома, дома для людей преклонного возраста, мы этого не исключаем. Словом, эвакуацией это назвать невозможно, а временный переезд некоторых групп населения — мы также рассматриваем такой вариант», — заявил Кличко в эфире украинского новостного телемарафона. Мэр также призвал горожан подготовиться к «плохому сценарию» и сделать запасы технической и питьевой воды, еды и теплой одежды. Ранее Власти Киева объявили эвакуацию жителей Херсона. Министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук предлагала вывезти уязвимые категории граждан, в частности, пожилых людей. При этом президент страны Владимир Зеленский отказался эвакуировать мирных жителей из городов, потому что хотел, чтобы у военных была мотивация защищать людей. Вооруженные силы РФ наносят массированные удары по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Это является ответом на поставки западного вооружения Киеву, заявлял постпред РФ при ООН Василий Небензя.