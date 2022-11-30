Спасатели ликвидировали пожар в красноярском ТЦ «Взлетка Plaza»

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Пожар в поселке
Открытый огонь в ТЦ «Взлетка Plaza» ликвидирован Фото:

В Красноярске пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Взлетка Plaza». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«Поступило сообщение о возгорании кровли и фасада торгового центра на улице Весны. Открытое горение ликвидировано», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее URA.RU сообщило, что в Красноярске загорелся торговый центр «Взлетка Plaza», на месте работают около 60 человек личного состава и 17 единиц техники. Площадь пожара составила около 200 метров, данных о пострадавших нет.

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В Красноярске пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Взлетка Plaza». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. «Поступило сообщение о возгорании кровли и фасада торгового центра на улице Весны. Открытое горение ликвидировано», — сообщает пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU сообщило, что в Красноярске загорелся торговый центр «Взлетка Plaza», на месте работают около 60 человек личного состава и 17 единиц техники. Площадь пожара составила около 200 метров, данных о пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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