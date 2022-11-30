Спасатели ликвидировали пожар в красноярском ТЦ «Взлетка Plaza»

Открытый огонь в ТЦ «Взлетка Plaza» ликвидирован
В Красноярске пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Взлетка Plaza». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.
«Поступило сообщение о возгорании кровли и фасада торгового центра на улице Весны. Открытое горение ликвидировано», —
Ранее URA.RU сообщило, что в Красноярске загорелся торговый центр «Взлетка Plaza», на месте работают около 60 человек личного состава и 17 единиц техники. Площадь пожара составила около 200 метров, данных о пострадавших нет.
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