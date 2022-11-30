Спасатели ликвидировали пожар в красноярском ТЦ «Взлетка Plaza»

30 ноября 2022 в 06:58 Размер текста - 17 +

Открытый огонь в ТЦ «Взлетка Plaza» ликвидирован Фото: Людмила Хотиенкова © URA.RU В Красноярске пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Взлетка Plaza». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. «Поступило сообщение о возгорании кровли и фасада торгового центра на улице Весны. Открытое горение ликвидировано», — сообщает пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU сообщило, что в Красноярске загорелся торговый центр «Взлетка Plaza», на месте работают около 60 человек личного состава и 17 единиц техники. Площадь пожара составила около 200 метров, данных о пострадавших нет.

В Красноярске пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Взлетка Plaza». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. «Поступило сообщение о возгорании кровли и фасада торгового центра на улице Весны. Открытое горение ликвидировано», — сообщает пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU сообщило, что в Красноярске загорелся торговый центр «Взлетка Plaza», на месте работают около 60 человек личного состава и 17 единиц техники. Площадь пожара составила около 200 метров, данных о пострадавших нет.