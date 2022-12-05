Путин ввел дополнительное пособие семьям с детьми

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Дети. Клипарт. Курган, мама с ребенком, материнство, детский сад, материнский капитал, дети, малыши, мама и ребенок, родительство, маткапитал
Новая выплата предназначена для семей с детьми до 3 лет Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном пособии семьям с детьми до трех лет из маткапитала. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Семьи с детьми до трех лет, имеющие право на получение маткапитала, имеют право использовать средства из него на дополнительное ежемесячное пособие. Размер выплаты равен одному прожиточному минимуму. На пособие могут насчитывать россияне с доходом не выше двукратного размера прожиточного минимума, говорится в документе.

Ранее Путин подписал закон о введении единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, выплата предназначена с рождения ребенка до совершеннолетия детей. Маткапитал может использоваться на ипотеку, образование и выплату на второго ребенка семьям с маленькими доходами.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном пособии семьям с детьми до трех лет из маткапитала. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Семьи с детьми до трех лет, имеющие право на получение маткапитала, имеют право использовать средства из него на дополнительное ежемесячное пособие. Размер выплаты равен одному прожиточному минимуму. На пособие могут насчитывать россияне с доходом не выше двукратного размера прожиточного минимума, говорится в документе. Ранее Путин подписал закон о введении единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, выплата предназначена с рождения ребенка до совершеннолетия детей. Маткапитал может использоваться на ипотеку, образование и выплату на второго ребенка семьям с маленькими доходами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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