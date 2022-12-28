Лавров объяснил свои подозрения о подготовке покушения на Путина

Лавров рассказал об анонимной утечке информации с Запада о покушении на Путина

28 декабря 2022 в 23:27 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров объяснил, почему счел слова представителя Пентагона угрозой для Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что намеренно обратил внимание на недавние заявления «неназванных лиц» США об «обезглавливающем ударе» по Кремлю. Министр объяснил, что счел эти заявления угрозами президенту России Владимиру Путину и сознательно хотел подчеркнуть это. «Я хотел сознательно гипертрофировать эту анонимную утечку, потому что этот источник сказал <…>, что такая угроза прозвучала, и в принципе Кремль не должен себя чувствовать в безопасности. Там не было ничего лично про Путина. Но все было понятно. Я решил акцентировать это сознательно, потому что прозвучало это на фоне не замолкающих „говорящих голов“ (киевской власти — прим. URA.RU)», — заявил Лавров, подчеркнув схожесть таких высказываний с теми, что свойственны украинским политикам, слова министра прозвучали в программе «Большая игра» на Первом канале . Ранее Лавров заявил, что США готовят покушение на Путина. По мнению министра, слова «неназванных официальных лиц» из Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю говорят об угрозе физического устранения президента России. Кроме того, согласно заявлениям Лаврова, Киев надеется спровоцировать прямое столкновение НАТО и России.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что намеренно обратил внимание на недавние заявления «неназванных лиц» США об «обезглавливающем ударе» по Кремлю. Министр объяснил, что счел эти заявления угрозами президенту России Владимиру Путину и сознательно хотел подчеркнуть это. «Я хотел сознательно гипертрофировать эту анонимную утечку, потому что этот источник сказал <…>, что такая угроза прозвучала, и в принципе Кремль не должен себя чувствовать в безопасности. Там не было ничего лично про Путина. Но все было понятно. Я решил акцентировать это сознательно, потому что прозвучало это на фоне не замолкающих „говорящих голов“ (киевской власти — прим. URA.RU)», — заявил Лавров, подчеркнув схожесть таких высказываний с теми, что свойственны украинским политикам, слова министра прозвучали в программе «Большая игра» на Первом канале. Ранее Лавров заявил, что США готовят покушение на Путина. По мнению министра, слова «неназванных официальных лиц» из Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю говорят об угрозе физического устранения президента России. Кроме того, согласно заявлениям Лаврова, Киев надеется спровоцировать прямое столкновение НАТО и России.