Госдума работает над максимальной мерой поддержки для одной категории россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций внесли на рассмотрение поправки, направленные на помощь супругам военных, погибших на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
«Володин и лидеры фракций внесли в Думу проект о максимальных мерах поддержки всех супругов военных, погибших при исполнении долга», — сообщили в пресс-службе Думы.
На данный момент закон не позволяет государству оказывать супругам погибших военных максимальную помощь. Так, если они проживают с другими членами семьи, а не только с детьми, власти не могут предоставить им ту же поддержку, что и вдовам, проживающим только с детьми или без них.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций внесли на рассмотрение поправки, направленные на помощь супругам военных, погибших на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. «Володин и лидеры фракций внесли в Думу проект о максимальных мерах поддержки всех супругов военных, погибших при исполнении долга», — сообщили в пресс-службе Думы. На данный момент закон не позволяет государству оказывать супругам погибших военных максимальную помощь. Так, если они проживают с другими членами семьи, а не только с детьми, власти не могут предоставить им ту же поддержку, что и вдовам, проживающим только с детьми или без них. Российские власти оказывают поддержку военным, участвующим в спецоперации на Украине, а также их семьям. Так, ранее президент России Владимир Путин освободил участников спецоперации от налогов.