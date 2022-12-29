Госдума работает над максимальной мерой поддержки для одной категории россиян

В Госдуму внесли поправки о максимальной помощи супругам военных, погибших в спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии
Инициатором поправок о помощи супругам участников СВО был и Вячеслав Володин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций внесли на рассмотрение поправки, направленные на помощь супругам военных, погибших на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Володин и лидеры фракций внесли в Думу проект о максимальных мерах поддержки всех супругов военных, погибших при исполнении долга», — сообщили в пресс-службе Думы.

На данный момент закон не позволяет государству оказывать супругам погибших военных максимальную помощь. Так, если они проживают с другими членами семьи, а не только с детьми, власти не могут предоставить им ту же поддержку, что и вдовам, проживающим только с детьми или без них.

Российские власти оказывают поддержку военным, участвующим в спецоперации на Украине, а также их семьям. Так, ранее президент России Владимир Путин освободил участников спецоперации от налогов.

Все, что нужно знать о жизни страны, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций внесли на рассмотрение поправки, направленные на помощь супругам военных, погибших на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. «Володин и лидеры фракций внесли в Думу проект о максимальных мерах поддержки всех супругов военных, погибших при исполнении долга», — сообщили в пресс-службе Думы. На данный момент закон не позволяет государству оказывать супругам погибших военных максимальную помощь. Так, если они проживают с другими членами семьи, а не только с детьми, власти не могут предоставить им ту же поддержку, что и вдовам, проживающим только с детьми или без них. Российские власти оказывают поддержку военным, участвующим в спецоперации на Украине, а также их семьям. Так, ранее президент России Владимир Путин освободил участников спецоперации от налогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...