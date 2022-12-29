Госдума работает над максимальной мерой поддержки для одной категории россиян

В Госдуму внесли поправки о максимальной помощи супругам военных, погибших в спецоперации

29 декабря 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Инициатором поправок о помощи супругам участников СВО был и Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций внесли на рассмотрение поправки, направленные на помощь супругам военных, погибших на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. «Володин и лидеры фракций внесли в Думу проект о максимальных мерах поддержки всех супругов военных, погибших при исполнении долга», — сообщили в пресс-службе Думы. На данный момент закон не позволяет государству оказывать супругам погибших военных максимальную помощь. Так, если они проживают с другими членами семьи, а не только с детьми, власти не могут предоставить им ту же поддержку, что и вдовам, проживающим только с детьми или без них. Российские власти оказывают поддержку военным, участвующим в спецоперации на Украине, а также их семьям. Так, ранее президент России Владимир Путин освободил участников спецоперации от налогов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций внесли на рассмотрение поправки, направленные на помощь супругам военных, погибших на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. «Володин и лидеры фракций внесли в Думу проект о максимальных мерах поддержки всех супругов военных, погибших при исполнении долга», — сообщили в пресс-службе Думы. На данный момент закон не позволяет государству оказывать супругам погибших военных максимальную помощь. Так, если они проживают с другими членами семьи, а не только с детьми, власти не могут предоставить им ту же поддержку, что и вдовам, проживающим только с детьми или без них. Российские власти оказывают поддержку военным, участвующим в спецоперации на Украине, а также их семьям. Так, ранее президент России Владимир Путин освободил участников спецоперации от налогов.