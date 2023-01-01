«Известия» выяснили, сколько еще украинцев готов мобилизовать Киев

Политолог Родионов: на Украине под мобилизацию рискуют попасть несколько сотен тысяч человек

02 января 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Родионов считает, что ВСУ могут мобилизовать подростков и женщин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим из-за огромных потерь использует все ресурсы, которыми располагает. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут мобилизовать еще несколько сотен тысяч человек, включая женщин и подростков. Об этом рассказал политолог Дмитрий Родионов. «Украинская армия несет огромные потери, поэтому киевский режим выгребает все, что у него есть. Мы не знаем точную численность населения Украины сейчас, но она явно больше 30 миллионов человек. А значит, несколько сотен тысяч человек ВСУ еще могут призвать. В крайнем случае наберут женщин и подростков», — заявил Родионов в интервью «Известиям». Кроме того, политолог считает, что ВСУ будут привлекать все больше наемников для участия в конфликте. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее целью, согласно заявлению президента России Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее стало известно, что Киев мобилизует сбежавших за рубеж украинцев, об этом рассказал экс-разведчик США.

Киевский режим из-за огромных потерь использует все ресурсы, которыми располагает. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут мобилизовать еще несколько сотен тысяч человек, включая женщин и подростков. Об этом рассказал политолог Дмитрий Родионов. «Украинская армия несет огромные потери, поэтому киевский режим выгребает все, что у него есть. Мы не знаем точную численность населения Украины сейчас, но она явно больше 30 миллионов человек. А значит, несколько сотен тысяч человек ВСУ еще могут призвать. В крайнем случае наберут женщин и подростков», — заявил Родионов в интервью «Известиям». Кроме того, политолог считает, что ВСУ будут привлекать все больше наемников для участия в конфликте. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее целью, согласно заявлению президента России Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее стало известно, что Киев мобилизует сбежавших за рубеж украинцев, об этом рассказал экс-разведчик США.