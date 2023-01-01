01 января 2023

«Известия» выяснили, сколько еще украинцев готов мобилизовать Киев

Политолог Родионов: на Украине под мобилизацию рискуют попасть несколько сотен тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Родионов считает, что ВСУ могут мобилизовать подростков и женщин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим из-за огромных потерь использует все ресурсы, которыми располагает. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут мобилизовать еще несколько сотен тысяч человек, включая женщин и подростков. Об этом рассказал политолог Дмитрий Родионов.

«Украинская армия несет огромные потери, поэтому киевский режим выгребает все, что у него есть. Мы не знаем точную численность населения Украины сейчас, но она явно больше 30 миллионов человек. А значит, несколько сотен тысяч человек ВСУ еще могут призвать. В крайнем случае наберут женщин и подростков», — заявил Родионов в интервью «Известиям». Кроме того, политолог считает, что ВСУ будут привлекать все больше наемников для участия в конфликте.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее целью, согласно заявлению президента России Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее стало известно, что Киев мобилизует сбежавших за рубеж украинцев, об этом рассказал экс-разведчик США.

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Киевский режим из-за огромных потерь использует все ресурсы, которыми располагает. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут мобилизовать еще несколько сотен тысяч человек, включая женщин и подростков. Об этом рассказал политолог Дмитрий Родионов. «Украинская армия несет огромные потери, поэтому киевский режим выгребает все, что у него есть. Мы не знаем точную численность населения Украины сейчас, но она явно больше 30 миллионов человек. А значит, несколько сотен тысяч человек ВСУ еще могут призвать. В крайнем случае наберут женщин и подростков», — заявил Родионов в интервью «Известиям». Кроме того, политолог считает, что ВСУ будут привлекать все больше наемников для участия в конфликте. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее целью, согласно заявлению президента России Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее стало известно, что Киев мобилизует сбежавших за рубеж украинцев, об этом рассказал экс-разведчик США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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