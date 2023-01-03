Охранник Ельцина Коржаков не рискнул говорить о смерти Хасбулатова

Коржаков считает Руслана Хасбулатова (на фото) своим политическим оппонентом
Экс-глава Службы безопасности первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков прокомментировал смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова. Он назвал усопшего своим оппонентом.
«О покойных либо хорошо, либо ничего», — сказал Александр Коржаков «Известиям». Он также добавил, что считает Хасбулатова своим политическим оппонентом.
О смерти последнего председателя Верховного Совета РСФСР стало известно 3 января. Он скончался в возрасте 80-ти лет. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал уход из жизни Хасбулатова невосполнимой утратой для Чечни.
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