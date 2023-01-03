03 января 2023

Охранник Ельцина Коржаков не рискнул говорить о смерти Хасбулатова

Экс-глава охраны Ельцина Коржаков назвал покойного Хасбулатова своим оппонентом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Русланом Хасбулатовым. Москва, хасбулатов руслан
Коржаков считает Руслана Хасбулатова (на фото) своим политическим оппонентом Фото:

Экс-глава Службы безопасности первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков прокомментировал смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова. Он назвал усопшего своим оппонентом.

«О покойных либо хорошо, либо ничего», — сказал Александр Коржаков «Известиям». Он также добавил, что считает Хасбулатова своим политическим оппонентом.

О смерти последнего председателя Верховного Совета РСФСР стало известно 3 января. Он скончался в возрасте 80-ти лет. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал уход из жизни Хасбулатова невосполнимой утратой для Чечни.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Экс-глава Службы безопасности первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков прокомментировал смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова. Он назвал усопшего своим оппонентом. «О покойных либо хорошо, либо ничего», — сказал Александр Коржаков «Известиям». Он также добавил, что считает Хасбулатова своим политическим оппонентом. О смерти последнего председателя Верховного Совета РСФСР стало известно 3 января. Он скончался в возрасте 80-ти лет. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал уход из жизни Хасбулатова невосполнимой утратой для Чечни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...