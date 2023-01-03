Охранник Ельцина Коржаков не рискнул говорить о смерти Хасбулатова Экс-глава охраны Ельцина Коржаков назвал покойного Хасбулатова своим оппонентом 04 января 2023 в 07:19 Размер текста - 17 + Коржаков считает Руслана Хасбулатова (на фото) своим политическим оппонентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-глава Службы безопасности первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков прокомментировал смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова. Он назвал усопшего своим оппонентом. «О покойных либо хорошо, либо ничего», — сказал Александр Коржаков «Известиям». Он также добавил, что считает Хасбулатова своим политическим оппонентом. О смерти последнего председателя Верховного Совета РСФСР стало известно 3 января. Он скончался в возрасте 80-ти лет. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал уход из жизни Хасбулатова невосполнимой утратой для Чечни. Экс-глава Службы безопасности первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков прокомментировал смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова. Он назвал усопшего своим оппонентом. «О покойных либо хорошо, либо ничего», — сказал Александр Коржаков «Известиям». Он также добавил, что считает Хасбулатова своим политическим оппонентом. О смерти последнего председателя Верховного Совета РСФСР стало известно 3 января. Он скончался в возрасте 80-ти лет. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал уход из жизни Хасбулатова невосполнимой утратой для Чечни. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям