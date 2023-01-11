11 января 2023

В Чечне хотят заставить россиян вносить вклад в СВО после работы

Командир «Ахмата»: россияне должны выходить с оружием после работы и охранять свой дом
© Служба новостей «URA.RU»
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В Чечне предложили выходить россиянам на дежурства с оружием и защищать свой дом на фоне СВО, заявил Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские мужчины должны после работы на несколько часов выходить на дежурства с оружием в руках и охранять свой дом на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Нам нужна консолидация населения. Мужская часть — даже если утром пошел на работу, вечером вернулся, должен с повязкой на руке простоять на посту, охраняя периметр, где находится его населенный пункт, его дом», — заявил Алаудинов в эфире телепередачи Владимира Соловьева. Он подчеркнул, что такие дежурства только пойдут на пользу. А население можно отдельно стимулировать.

Ранее Алаудинов заявил, что Украина понесла большие потери из-за обороны Соледара и Бахмута (Артемовск). Также он высказывался и о проведении новой волны мобилизации, которая, по его словам, должна была пройти «еще вчера», сообщает телеканал 360.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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Российские мужчины должны после работы на несколько часов выходить на дежурства с оружием в руках и охранять свой дом на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Нам нужна консолидация населения. Мужская часть — даже если утром пошел на работу, вечером вернулся, должен с повязкой на руке простоять на посту, охраняя периметр, где находится его населенный пункт, его дом», — заявил Алаудинов в эфире телепередачи Владимира Соловьева. Он подчеркнул, что такие дежурства только пойдут на пользу. А население можно отдельно стимулировать. Ранее Алаудинов заявил, что Украина понесла большие потери из-за обороны Соледара и Бахмута (Артемовск). Также он высказывался и о проведении новой волны мобилизации, которая, по его словам, должна была пройти «еще вчера», сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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