В Чечне хотят заставить россиян вносить вклад в СВО после работы

Командир «Ахмата»: россияне должны выходить с оружием после работы и охранять свой дом

12 января 2023 в 08:41 Размер текста - 17 +

В Чечне предложили выходить россиянам на дежурства с оружием и защищать свой дом на фоне СВО, заявил Апти Алаудинов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские мужчины должны после работы на несколько часов выходить на дежурства с оружием в руках и охранять свой дом на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Нам нужна консолидация населения. Мужская часть — даже если утром пошел на работу, вечером вернулся, должен с повязкой на руке простоять на посту, охраняя периметр, где находится его населенный пункт, его дом», — заявил Алаудинов в эфире телепередачи Владимира Соловьева. Он подчеркнул, что такие дежурства только пойдут на пользу. А население можно отдельно стимулировать. Ранее Алаудинов заявил, что Украина понесла большие потери из-за обороны Соледара и Бахмута (Артемовск). Также он высказывался и о проведении новой волны мобилизации, которая, по его словам, должна была пройти «еще вчера», сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Российские мужчины должны после работы на несколько часов выходить на дежурства с оружием в руках и охранять свой дом на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Нам нужна консолидация населения. Мужская часть — даже если утром пошел на работу, вечером вернулся, должен с повязкой на руке простоять на посту, охраняя периметр, где находится его населенный пункт, его дом», — заявил Алаудинов в эфире телепередачи Владимира Соловьева. Он подчеркнул, что такие дежурства только пойдут на пользу. А население можно отдельно стимулировать. Ранее Алаудинов заявил, что Украина понесла большие потери из-за обороны Соледара и Бахмута (Артемовск). Также он высказывался и о проведении новой волны мобилизации, которая, по его словам, должна была пройти «еще вчера», сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.