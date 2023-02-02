Путин поддержал идею создать музей об СВО

В Росси следует в обязательном порядке создать музей про историю спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления с поздравительным обращениям к ветеранам по случаю 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве.
«Конечно, нужно это делать», — заявил Путин, комментируя предложение создать музей про историю спецоперации. Его слова приводит РИА Новости.
Путин приехал в Волгоград для поздравления ветеранов войны с годовщиной окончания Сталинградской битвы. 2 февраля исполняется 80 лет со дня конца битвы под Сталинградом. Он также возложил цветы на могилу командующего 62-й армией Василия Чуйкова.
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