Власти приняли законопроект о поддержке вдов участников СВО

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Михаил Мишустин на совместном заседании ЕАЭС. Алма-ата, мишустин михаил
В РФ принят закон о максимальной помощи вдовам погибших солдат, заявил Михаил Мишустин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России принят закон о максимальной помощи супругам военных, погибших в ходе спецоперации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство одобрило инициативу. <…> Законопроект уже принят в первом чтении», — заявил Михаил Мишустин в ходе заседания с правительством. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

Ранее в Госдуме уточняли, что на рассмотрение были внесены поправки, которые направленны на помощь супругам военных, погибших на фронте. Это произошло в конце декабря 2022 года.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. В ходе СВО власти РФ оказывают поддержку военным и их семьям.

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В России принят закон о максимальной помощи супругам военных, погибших в ходе спецоперации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Правительство одобрило инициативу. <…> Законопроект уже принят в первом чтении», — заявил Михаил Мишустин в ходе заседания с правительством. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Ранее в Госдуме уточняли, что на рассмотрение были внесены поправки, которые направленны на помощь супругам военных, погибших на фронте. Это произошло в конце декабря 2022 года. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. В ходе СВО власти РФ оказывают поддержку военным и их семьям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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