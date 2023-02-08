Власти приняли законопроект о поддержке вдов участников СВО

В России принят закон о максимальной помощи супругам военных, погибших в ходе спецоперации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Правительство одобрило инициативу. <…> Законопроект уже принят в первом чтении», — заявил Михаил Мишустин в ходе заседания с правительством. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
Ранее в Госдуме уточняли, что на рассмотрение были внесены поправки, которые направленны на помощь супругам военных, погибших на фронте. Это произошло в конце декабря 2022 года.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. В ходе СВО власти РФ оказывают поддержку военным и их семьям.
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