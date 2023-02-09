Гузееву заметили в очереди за документами в МВД Израиля

09 февраля 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Ларису Гузееву заметили в очереди отделения израильского МВД, сообщили в RePublic Haifa Фото: Владимир Смирнов, ITAR-TASS Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева была замечена в очереди в отделении МВД израильского города Хайфа. Об этом заявили в RePublic Haifa. На фотографии телеведущая сидит в очереди рядом с мужчиной, оба они что-то друг другу показывают на смартфонах. «Хайфа. Гузеева в очереди в МВД (занимаются выдачей паспортов, ответственны за смену адреса и так далее, прим. URA.RU)», — указали в подписи к фото, которое опубликовано группой RePublic Haifa в соцсетях. Пользователи соцсетей тоже не оставили Гузееву без внимания. «Все бегут в Израиль, но мы же не резиновые», — написали в комментариях. Кто-то считает, что ей уделяется больше внимания, чем нужно. Редакция URA.RU попыталась связаться с телеведущей, однако дозвониться до нее не получилось. Ранее стало известно, что Гузеева уехала на отдых в Израиль. Тем не менее пользователи соцсетей тут же заподозрили ее в эмиграции. Тогда телеведущая раскритиковала критиков, заявив, что не спрашивала их мнения о том, куда ей лететь и что делать, передают «Дни.ру».

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева была замечена в очереди в отделении МВД израильского города Хайфа. Об этом заявили в RePublic Haifa. На фотографии телеведущая сидит в очереди рядом с мужчиной, оба они что-то друг другу показывают на смартфонах. «Хайфа. Гузеева в очереди в МВД (занимаются выдачей паспортов, ответственны за смену адреса и так далее, прим. URA.RU)», — указали в подписи к фото, которое опубликовано группой RePublic Haifa в соцсетях. Пользователи соцсетей тоже не оставили Гузееву без внимания. «Все бегут в Израиль, но мы же не резиновые», — написали в комментариях. Кто-то считает, что ей уделяется больше внимания, чем нужно. Редакция URA.RU попыталась связаться с телеведущей, однако дозвониться до нее не получилось. Ранее стало известно, что Гузеева уехала на отдых в Израиль. Тем не менее пользователи соцсетей тут же заподозрили ее в эмиграции. Тогда телеведущая раскритиковала критиков, заявив, что не спрашивала их мнения о том, куда ей лететь и что делать, передают «Дни.ру».