Египтянин в Омске искал киллера для убийства жены и наткнулся на полицейского

09 февраля 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Гражданин Египта и России был задержан за покушение на убийство своей жены при помощи киллера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гражданин Египта заказал убийство своей жены из Омска, с которой прожил 10 лет в браке. Но вместо киллера злоумышленник наткнулся на оперативника. Об этом сообщает пресс-службе регионального УМВД. «Задержан 41-летний мужчина с двойным гражданством России и Египта. Его подозревают в организации заказного убийства супруги, с которой он прожил 10 лет. <…> Исполнителя мужчина нашел через знакомого в интернете и при встрече заплатил ему аванс в тысячу евро. В роли „киллера“ выступил оперативник», — уточнили в пресс-службе. Их слова приводит РИА Новости. В Следственном комитете уточнили, что оперативник спустя время встретился с заказчиком и предоставил ему постановочные фото. После передачи денег, злоумышленник был задержан. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Причиной для устранения супруги стал предстоящий раздел имущества. Гражданин Египта, который имеет двойное гражданство, хотел развестись с женой, но не хотел делить с ней имущество, а также воспитание пятилетней дочери. Что касается темы покушения на убийство, также ранее экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был признан виновным в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Также сообщалось, что житель города Серова (Свердловская область) обвиняется в покушении на убийство своей бывшей жены и ее сына. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гражданин Египта заказал убийство своей жены из Омска, с которой прожил 10 лет в браке. Но вместо киллера злоумышленник наткнулся на оперативника. Об этом сообщает пресс-службе регионального УМВД. «Задержан 41-летний мужчина с двойным гражданством России и Египта. Его подозревают в организации заказного убийства супруги, с которой он прожил 10 лет. <…> Исполнителя мужчина нашел через знакомого в интернете и при встрече заплатил ему аванс в тысячу евро. В роли „киллера“ выступил оперативник», — уточнили в пресс-службе. Их слова приводит РИА Новости. В Следственном комитете уточнили, что оперативник спустя время встретился с заказчиком и предоставил ему постановочные фото. После передачи денег, злоумышленник был задержан. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Причиной для устранения супруги стал предстоящий раздел имущества. Гражданин Египта, который имеет двойное гражданство, хотел развестись с женой, но не хотел делить с ней имущество, а также воспитание пятилетней дочери. Что касается темы покушения на убийство, также ранее экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был признан виновным в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Также сообщалось, что житель города Серова (Свердловская область) обвиняется в покушении на убийство своей бывшей жены и ее сына.