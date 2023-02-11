Мощное землетрясение прошло у берегов Индонезии

В акватории Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 5,9 баллов. Об этом сообщает индонезийское национальное агентство новостей ANTARA.
«Магнитуда Мвт 5,9. Регион Кепулауан Талауд, Индонезия», — говорится на сайте. Глубина землетрясения находилась на уровне 11 км под морским дном. Толчки произошли на расстоянии 27 км от берега.
Ранее мощное землетрясение произошло в Турции. Управление по чрезвычайным ситуациям страны доложило, что количество жертв от землетрясения выросло до 20 665. Толчки достигли нескольких стран. Ученые института геофизики УрО РАН рассказали, что колебания от турецкого землетрясение дошли и до Урала.
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В акватории Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 5,9 баллов. Об этом сообщает индонезийское национальное агентство новостей ANTARA. «Магнитуда Мвт 5,9. Регион Кепулауан Талауд, Индонезия», — говорится на сайте. Глубина землетрясения находилась на уровне 11 км под морским дном. Толчки произошли на расстоянии 27 км от берега. Ранее мощное землетрясение произошло в Турции. Управление по чрезвычайным ситуациям страны доложило, что количество жертв от землетрясения выросло до 20 665. Толчки достигли нескольких стран. Ученые института геофизики УрО РАН рассказали, что колебания от турецкого землетрясение дошли и до Урала.