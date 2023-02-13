Учительница выбрала не ту компанию для курения
Учительницу 41 школы в городе Казань уволили за курение вейпа с учениками. Об этом рассказали в городском департаменте образования.
«Проведена проверка, в ходе которой были выяснены все обстоятельства инцидента. По ее итогам учитель уволен с занимаемой должности», — сообщили в департаменте.
Ранее в соцсетях появилось видео о курении учителя начальных классов казанской школы №41 со старшеклассниками. Эта история вызвала большой резонанс в городе.
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