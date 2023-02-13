В Казани уволили учительницу за курение вейпа с учениками

13 февраля 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Учительница выбрала не ту компанию для курения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учительницу 41 школы в городе Казань уволили за курение вейпа с учениками. Об этом рассказали в городском департаменте образования. «Проведена проверка, в ходе которой были выяснены все обстоятельства инцидента. По ее итогам учитель уволен с занимаемой должности», — сообщили в департаменте.



Ранее в соцсетях появилось видео о курении учителя начальных классов казанской школы №41 со старшеклассниками. Эта история вызвала большой резонанс в городе.

Учительницу 41 школы в городе Казань уволили за курение вейпа с учениками. Об этом рассказали в городском департаменте образования. «Проведена проверка, в ходе которой были выяснены все обстоятельства инцидента. По ее итогам учитель уволен с занимаемой должности», — сообщили в департаменте. Ранее в соцсетях появилось видео о курении учителя начальных классов казанской школы №41 со старшеклассниками. Эта история вызвала большой резонанс в городе.