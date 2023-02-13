В Казани уволили учительницу за курение вейпа с учениками

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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, курение, студенты, вейп, электронная сигарета, айкос
Учительница выбрала не ту компанию для курения Фото:

Учительницу 41 школы в городе Казань уволили за курение вейпа с учениками. Об этом рассказали в городском департаменте образования.

«Проведена проверка, в ходе которой были выяснены все обстоятельства инцидента. По ее итогам учитель уволен с занимаемой должности», — сообщили в департаменте.

Ранее в соцсетях появилось видео о курении учителя начальных классов казанской школы №41 со старшеклассниками. Эта история вызвала большой резонанс в городе.

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Учительницу 41 школы в городе Казань уволили за курение вейпа с учениками. Об этом рассказали в городском департаменте образования. «Проведена проверка, в ходе которой были выяснены все обстоятельства инцидента. По ее итогам учитель уволен с занимаемой должности», — сообщили в департаменте. Ранее в соцсетях появилось видео о курении учителя начальных классов казанской школы №41 со старшеклассниками. Эта история вызвала большой резонанс в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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