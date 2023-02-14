Аналитики назвали единственный сектор экономики России, которого не коснулись санкции

RUSI: ядерный экспорт РФ вырос на 20% за 2022 год

14 февраля 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Страны Запада не ввели санкции против ядерной энергетики РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Несмотря на начало СВО, европейские страны продолжают закупать ядерное топливо у РФ. Это единственный сектор российской экономики, которого не коснулись санкции. Российский ядерный экспорт увеличился на 20% с начала 2022 года. Об этом сообщает Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI). «Продажи российского ядерного топлива и технологий за рубеж выросли более чем на 20% в 2022 году. Болгария, Словакия, Чехия и Венгрия продолжили закупать топливо Росатома», — отмечается в отчете RUSI. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил: «Где-то примерно до 10 стран находятся в переговорах с нами о начале совместной деятельности в части строительства атомных станций, и мы в 3-4 случаях уже близки к заключению межправительственных соглашений». ЕС И США не вводили санкций, которые затрагивали бы ядерный сектор. На данный момент Росатом занимается двумя реакторами в Венгрии. К моменту завершения строительства в следующем десятилетии проект станет одним из крупнейших иностранных инвестиций в Восточной Европе.

Несмотря на начало СВО, европейские страны продолжают закупать ядерное топливо у РФ. Это единственный сектор российской экономики, которого не коснулись санкции. Российский ядерный экспорт увеличился на 20% с начала 2022 года. Об этом сообщает Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI). «Продажи российского ядерного топлива и технологий за рубеж выросли более чем на 20% в 2022 году. Болгария, Словакия, Чехия и Венгрия продолжили закупать топливо Росатома», — отмечается в отчете RUSI. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил: «Где-то примерно до 10 стран находятся в переговорах с нами о начале совместной деятельности в части строительства атомных станций, и мы в 3-4 случаях уже близки к заключению межправительственных соглашений». ЕС И США не вводили санкций, которые затрагивали бы ядерный сектор. На данный момент Росатом занимается двумя реакторами в Венгрии. К моменту завершения строительства в следующем десятилетии проект станет одним из крупнейших иностранных инвестиций в Восточной Европе.