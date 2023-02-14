Аналитики назвали единственный сектор экономики России, которого не коснулись санкции

RUSI: ядерный экспорт РФ вырос на 20% за 2022 год
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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, флаг россии, флаг росатом, флаги
Страны Запада не ввели санкции против ядерной энергетики РФ Фото:
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Несмотря на начало СВО, европейские страны продолжают закупать ядерное топливо у РФ. Это единственный сектор российской экономики, которого не коснулись санкции. Российский ядерный экспорт увеличился на 20% с начала 2022 года. Об этом сообщает Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI).

«Продажи российского ядерного топлива и технологий за рубеж выросли более чем на 20% в 2022 году. Болгария, Словакия, Чехия и Венгрия продолжили закупать топливо Росатома», — отмечается в отчете RUSI. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил: «Где-то примерно до 10 стран находятся в переговорах с нами о начале совместной деятельности в части строительства атомных станций, и мы в 3-4 случаях уже близки к заключению межправительственных соглашений».

ЕС И США не вводили санкций, которые затрагивали бы ядерный сектор. На данный момент Росатом занимается двумя реакторами в Венгрии. К моменту завершения строительства в следующем десятилетии проект станет одним из крупнейших иностранных инвестиций в Восточной Европе.

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Несмотря на начало СВО, европейские страны продолжают закупать ядерное топливо у РФ. Это единственный сектор российской экономики, которого не коснулись санкции. Российский ядерный экспорт увеличился на 20% с начала 2022 года. Об этом сообщает Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI). «Продажи российского ядерного топлива и технологий за рубеж выросли более чем на 20% в 2022 году. Болгария, Словакия, Чехия и Венгрия продолжили закупать топливо Росатома», — отмечается в отчете RUSI. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил: «Где-то примерно до 10 стран находятся в переговорах с нами о начале совместной деятельности в части строительства атомных станций, и мы в 3-4 случаях уже близки к заключению межправительственных соглашений». ЕС И США не вводили санкций, которые затрагивали бы ядерный сектор. На данный момент Росатом занимается двумя реакторами в Венгрии. К моменту завершения строительства в следующем десятилетии проект станет одним из крупнейших иностранных инвестиций в Восточной Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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