В Британии рассказали, как Путин побеждает Запад

The Telegraph: Путин одержит победу, потому что перевел экономику на военные рельсы

15 февраля 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Россия побеждает Запад за счет военной экономики, рассказали в Британии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оборонная промышленность в России не страдает от коммерческих ограничений, потому что президент РФ Владимир Путин перевел экономику на военные рельсы. Об этом заявили в британской газете The Telegraph. «Но Путин перевел всю экономику своей страны на военные рельсы. Российские предприятия не испытывают на себе воздействие тех коммерческих ограничений, с которыми сталкивается оборонная промышленность стран НАТО, и руки российских производителей не связаны опасениями по поводу промышленной безопасности», — сообщает британское издание The Telegraph. Экономист Александр Дудчак заявил, что европейская экономика разрушается. В первую очередь по мнению специалиста пострадает военно-промышленный комплекс, передает телеканал 360. Жителей Европы, в частности Великобритании, ждет значительное снижение уровня жизни, а когда ситуация станет критической, экономика будет милитаризована как во времена нацистской Германии.

Оборонная промышленность в России не страдает от коммерческих ограничений, потому что президент РФ Владимир Путин перевел экономику на военные рельсы. Об этом заявили в британской газете The Telegraph. «Но Путин перевел всю экономику своей страны на военные рельсы. Российские предприятия не испытывают на себе воздействие тех коммерческих ограничений, с которыми сталкивается оборонная промышленность стран НАТО, и руки российских производителей не связаны опасениями по поводу промышленной безопасности», — сообщает британское издание The Telegraph. Экономист Александр Дудчак заявил, что европейская экономика разрушается. В первую очередь по мнению специалиста пострадает военно-промышленный комплекс, передает телеканал 360. Жителей Европы, в частности Великобритании, ждет значительное снижение уровня жизни, а когда ситуация станет критической, экономика будет милитаризована как во времена нацистской Германии.