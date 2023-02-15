В Британии рассказали, как Путин побеждает Запад

The Telegraph: Путин одержит победу, потому что перевел экономику на военные рельсы
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, минометный снаряд, артиллерийская мина, подготовка военных
Россия побеждает Запад за счет военной экономики, рассказали в Британии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оборонная промышленность в России не страдает от коммерческих ограничений, потому что президент РФ Владимир Путин перевел экономику на военные рельсы. Об этом заявили в британской газете The Telegraph.

«Но Путин перевел всю экономику своей страны на военные рельсы. Российские предприятия не испытывают на себе воздействие тех коммерческих ограничений, с которыми сталкивается оборонная промышленность стран НАТО, и руки российских производителей не связаны опасениями по поводу промышленной безопасности», — сообщает британское издание The Telegraph.

Экономист Александр Дудчак заявил, что европейская экономика разрушается. В первую очередь по мнению специалиста пострадает военно-промышленный комплекс, передает телеканал 360. Жителей Европы, в частности Великобритании, ждет значительное снижение уровня жизни, а когда ситуация станет критической, экономика будет милитаризована как во времена нацистской Германии.

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Оборонная промышленность в России не страдает от коммерческих ограничений, потому что президент РФ Владимир Путин перевел экономику на военные рельсы. Об этом заявили в британской газете The Telegraph. «Но Путин перевел всю экономику своей страны на военные рельсы. Российские предприятия не испытывают на себе воздействие тех коммерческих ограничений, с которыми сталкивается оборонная промышленность стран НАТО, и руки российских производителей не связаны опасениями по поводу промышленной безопасности», — сообщает британское издание The Telegraph. Экономист Александр Дудчак заявил, что европейская экономика разрушается. В первую очередь по мнению специалиста пострадает военно-промышленный комплекс, передает телеканал 360. Жителей Европы, в частности Великобритании, ждет значительное снижение уровня жизни, а когда ситуация станет критической, экономика будет милитаризована как во времена нацистской Германии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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