Оборонная промышленность в России не страдает от коммерческих ограничений, потому что президент РФ Владимир Путин перевел экономику на военные рельсы. Об этом заявили в британской газете The Telegraph.
«Но Путин перевел всю экономику своей страны на военные рельсы. Российские предприятия не испытывают на себе воздействие тех коммерческих ограничений, с которыми сталкивается оборонная промышленность стран НАТО, и руки российских производителей не связаны опасениями по поводу промышленной безопасности», — сообщает британское издание The Telegraph.
Экономист Александр Дудчак заявил, что европейская экономика разрушается. В первую очередь по мнению специалиста пострадает военно-промышленный комплекс, передает телеканал 360. Жителей Европы, в частности Великобритании, ждет значительное снижение уровня жизни, а когда ситуация станет критической, экономика будет милитаризована как во времена нацистской Германии.
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Оборонная промышленность в России не страдает от коммерческих ограничений, потому что президент РФ Владимир Путин перевел экономику на военные рельсы. Об этом заявили в британской газете The Telegraph. «Но Путин перевел всю экономику своей страны на военные рельсы. Российские предприятия не испытывают на себе воздействие тех коммерческих ограничений, с которыми сталкивается оборонная промышленность стран НАТО, и руки российских производителей не связаны опасениями по поводу промышленной безопасности», — сообщает британское издание The Telegraph. Экономист Александр Дудчак заявил, что европейская экономика разрушается. В первую очередь по мнению специалиста пострадает военно-промышленный комплекс, передает телеканал 360. Жителей Европы, в частности Великобритании, ждет значительное снижение уровня жизни, а когда ситуация станет критической, экономика будет милитаризована как во времена нацистской Германии.