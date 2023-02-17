Секретарь СНБО Данилов пообещал уничтожить Россию к лету

17 февраля 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Секретарь СНБО Данилов спрогнозировал, что Россия перестанет существовать в тех границах, которые есть сегодня Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская Федерация перестанет существовать в сегодняшних границах до лета. С таким прогнозом выступил Секретарь СНБО Алексей Данилов. «На фронте мы будем видеть совсем другую картину летом, я уверен. Посмотрим, где и чья будет земля», — заявил Алексей Данилов в эфире телемарафона. Его слова приводит РИА Новости. Журналисты агентства предполагают, что такие сроки обусловлены тем, что ВСУ ожидают возвращения на Украину своих военных. В настоящий момент они проходят учения в Европе и в США. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели российской армии входит денацификация и демилитаризация Украины с целью остановить убийства мирных жителей в Донбассе. Россия не ставит перед собой задачи захватить Украину или свергнуть украинские власти.

Российская Федерация перестанет существовать в сегодняшних границах до лета. С таким прогнозом выступил Секретарь СНБО Алексей Данилов. «На фронте мы будем видеть совсем другую картину летом, я уверен. Посмотрим, где и чья будет земля», — заявил Алексей Данилов в эфире телемарафона. Его слова приводит РИА Новости. Журналисты агентства предполагают, что такие сроки обусловлены тем, что ВСУ ожидают возвращения на Украину своих военных. В настоящий момент они проходят учения в Европе и в США. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели российской армии входит денацификация и демилитаризация Украины с целью остановить убийства мирных жителей в Донбассе. Россия не ставит перед собой задачи захватить Украину или свергнуть украинские власти.