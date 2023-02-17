Немецкий депутат призвала США поставить себя на место России

Депутат Бундестага Вагенкнехт: давать Украине надежду на членство в НАТО было неразумно

17 февраля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Депутат Бундестага призвала НАТО не давать шанса Украине на вступление в альянс Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если бы Китай построил военные базы в Мексике, то США отреагировали на бы это точно так же, как Россия ответила на новость о возможном вступлении Украины в НАТО. Так что у президента России Владимира Путина были все основания объявить специальную военную операцию. Такое заявление сделала депутат Бундестага Сара Вагенкнехт. «Москва не хочет, чтобы Украина стала военным форпостом США. Вы можете счесть это приемлемым или нет, но США применили бы аналогичный подход к своей границе», — объяснила депутат Бундестага. Ее слова приводит немецкое издание Exxpress . «Американцы также вмешаются, если Китай построит военную инфраструктуру в Мексике. Поэтому давать Украине надежду на членство в НАТО было неразумно и только разжигало конфликт», — подытожила Сара Вагенкнехт. Ранее немецкий политик стала инициатором «Манифеста в поддержку мира». Документ призывает к урегулированию конфликта на Украине мирным путем, так как поставки оружия НАТО лишь ухудшают ситуацию. Более 471 тысячи пользователей интернета поддержали данную идею.

Если бы Китай построил военные базы в Мексике, то США отреагировали на бы это точно так же, как Россия ответила на новость о возможном вступлении Украины в НАТО. Так что у президента России Владимира Путина были все основания объявить специальную военную операцию. Такое заявление сделала депутат Бундестага Сара Вагенкнехт. «Москва не хочет, чтобы Украина стала военным форпостом США. Вы можете счесть это приемлемым или нет, но США применили бы аналогичный подход к своей границе», — объяснила депутат Бундестага. Ее слова приводит немецкое издание Exxpress. «Американцы также вмешаются, если Китай построит военную инфраструктуру в Мексике. Поэтому давать Украине надежду на членство в НАТО было неразумно и только разжигало конфликт», — подытожила Сара Вагенкнехт. Ранее немецкий политик стала инициатором «Манифеста в поддержку мира». Документ призывает к урегулированию конфликта на Украине мирным путем, так как поставки оружия НАТО лишь ухудшают ситуацию. Более 471 тысячи пользователей интернета поддержали данную идею.