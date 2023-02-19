Экс-премьер Украины поделился представлениями об образе будущего страны

20 февраля 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

Азаров рассказало перспективах Украины Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине после наступления мира нужно другое правительство, способное восстановить страну и подготовить ее к демократическим выборам. Нынешнее правительство обслуживает интересы Запада и к таким шагам неспособно. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Когда наступит мир, на первом этапе должно быть создано техническое руководство из специалистов-профессионалов, которое перестанет обслуживать интересы Запада и займется построением благополучного общества. Задача этого технического правительства будет заключаться в том, чтобы провести необходимые восстановительные работы и подготовить страну к нормальным демократическим выборам», — заявил Азаров в эфире программы «Соловьев Live». Новое руководство страны должно за год-два провести денацификацию и всех людей, виновных в государственных переворотах, в преступлениях и репрессиях против своего народа, устранить из политической жизни. Кроме того, правительство обязано хорошо понимать значение России и осознавать, что Украина должна быть абсолютно нейтральным государством, дружественным ко всем странам, которые ее окружают. Ранее Азаров заявлял, что после веерных отключений электроэнергии Украины может стать малопригодной для жизни страной. Кроме того, он характеризовал достижения президента страны Владимира Зеленского заслуживающими военного трибунала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украине после наступления мира нужно другое правительство, способное восстановить страну и подготовить ее к демократическим выборам. Нынешнее правительство обслуживает интересы Запада и к таким шагам неспособно. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Когда наступит мир, на первом этапе должно быть создано техническое руководство из специалистов-профессионалов, которое перестанет обслуживать интересы Запада и займется построением благополучного общества. Задача этого технического правительства будет заключаться в том, чтобы провести необходимые восстановительные работы и подготовить страну к нормальным демократическим выборам», — заявил Азаров в эфире программы «Соловьев Live». Новое руководство страны должно за год-два провести денацификацию и всех людей, виновных в государственных переворотах, в преступлениях и репрессиях против своего народа, устранить из политической жизни. Кроме того, правительство обязано хорошо понимать значение России и осознавать, что Украина должна быть абсолютно нейтральным государством, дружественным ко всем странам, которые ее окружают. Ранее Азаров заявлял, что после веерных отключений электроэнергии Украины может стать малопригодной для жизни страной. Кроме того, он характеризовал достижения президента страны Владимира Зеленского заслуживающими военного трибунала.