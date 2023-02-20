20 февраля 2023

Политолог Гаспарян порекомендовал Зеленскому обратиться к психиатрам. Видео

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Презентация доклада
Армен Гаспарян посоветовал главе Незалежной обратиться к психиатрам Фото:

Президента Украины Владимира Зеленского нужно показать психиатрам после его слов о союзе с коммунистическим Китаем. Такое мнение выразил политолог Армен Гаспарян.

«Зеленский подобными вещами свой куцый мозг никогда не утруждал, ему это не интересно. Но как он может быть союзником с коммунистическим Китаем, когда он сам проводит декоммунизацию?! Это патология. Это должны, наверное, комментировать врачи-психиатры. Спиритических возможностей влезть в его мозжечок у меня нет. А даже если бы были, я бы занялся чем-то более полезным, чем изучение строения четвертушки одинокой извилины», — подчеркнул политический эксперт в разговоре с Пятым каналом.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров вовсе заподозрил Зеленского в употреблении наркотиков. Также он оценил новогоднее обращение лидера Украины, в котором тот признал организацию терактов на Крымском мосту. По словам врача, состояние Зеленского свидетельствует о деградации, которая может быть связана с распадом мозга под действием наркотиков.

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Президента Украины Владимира Зеленского нужно показать психиатрам после его слов о союзе с коммунистическим Китаем. Такое мнение выразил политолог Армен Гаспарян. «Зеленский подобными вещами свой куцый мозг никогда не утруждал, ему это не интересно. Но как он может быть союзником с коммунистическим Китаем, когда он сам проводит декоммунизацию?! Это патология. Это должны, наверное, комментировать врачи-психиатры. Спиритических возможностей влезть в его мозжечок у меня нет. А даже если бы были, я бы занялся чем-то более полезным, чем изучение строения четвертушки одинокой извилины», — подчеркнул политический эксперт в разговоре с Пятым каналом. Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров вовсе заподозрил Зеленского в употреблении наркотиков. Также он оценил новогоднее обращение лидера Украины, в котором тот признал организацию терактов на Крымском мосту. По словам врача, состояние Зеленского свидетельствует о деградации, которая может быть связана с распадом мозга под действием наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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