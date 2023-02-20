Политолог Гаспарян порекомендовал Зеленскому обратиться к психиатрам. Видео

21 февраля 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Армен Гаспарян посоветовал главе Незалежной обратиться к психиатрам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президента Украины Владимира Зеленского нужно показать психиатрам после его слов о союзе с коммунистическим Китаем. Такое мнение выразил политолог Армен Гаспарян. «Зеленский подобными вещами свой куцый мозг никогда не утруждал, ему это не интересно. Но как он может быть союзником с коммунистическим Китаем, когда он сам проводит декоммунизацию?! Это патология. Это должны, наверное, комментировать врачи-психиатры. Спиритических возможностей влезть в его мозжечок у меня нет. А даже если бы были, я бы занялся чем-то более полезным, чем изучение строения четвертушки одинокой извилины», — подчеркнул политический эксперт в разговоре с Пятым каналом. Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров вовсе заподозрил Зеленского в употреблении наркотиков. Также он оценил новогоднее обращение лидера Украины, в котором тот признал организацию терактов на Крымском мосту. По словам врача, состояние Зеленского свидетельствует о деградации, которая может быть связана с распадом мозга под действием наркотиков.

Президента Украины Владимира Зеленского нужно показать психиатрам после его слов о союзе с коммунистическим Китаем. Такое мнение выразил политолог Армен Гаспарян. «Зеленский подобными вещами свой куцый мозг никогда не утруждал, ему это не интересно. Но как он может быть союзником с коммунистическим Китаем, когда он сам проводит декоммунизацию?! Это патология. Это должны, наверное, комментировать врачи-психиатры. Спиритических возможностей влезть в его мозжечок у меня нет. А даже если бы были, я бы занялся чем-то более полезным, чем изучение строения четвертушки одинокой извилины», — подчеркнул политический эксперт в разговоре с Пятым каналом. Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров вовсе заподозрил Зеленского в употреблении наркотиков. Также он оценил новогоднее обращение лидера Украины, в котором тот признал организацию терактов на Крымском мосту. По словам врача, состояние Зеленского свидетельствует о деградации, которая может быть связана с распадом мозга под действием наркотиков.