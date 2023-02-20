Президента Украины Владимира Зеленского нужно показать психиатрам после его слов о союзе с коммунистическим Китаем. Такое мнение выразил политолог Армен Гаспарян.
«Зеленский подобными вещами свой куцый мозг никогда не утруждал, ему это не интересно. Но как он может быть союзником с коммунистическим Китаем, когда он сам проводит декоммунизацию?! Это патология. Это должны, наверное, комментировать врачи-психиатры. Спиритических возможностей влезть в его мозжечок у меня нет. А даже если бы были, я бы занялся чем-то более полезным, чем изучение строения четвертушки одинокой извилины», — подчеркнул политический эксперт в разговоре с Пятым каналом.
Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров вовсе заподозрил Зеленского в употреблении наркотиков. Также он оценил новогоднее обращение лидера Украины, в котором тот признал организацию терактов на Крымском мосту. По словам врача, состояние Зеленского свидетельствует о деградации, которая может быть связана с распадом мозга под действием наркотиков.
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