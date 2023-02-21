Солист группы «Любэ» расстроился из-за звонков о Путине

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев расстроился, что внимание журналистов приковано к посланию Владимира Путина Федеральному Собранию, а не к его дню рождению. Сегодня Расторгуеву исполнилось 66 лет.
Николай Расторгуев с утра он посетил послание президента, и журналисты звонили ему по этому поводу. «Поздравьте меня просто с днем рождения, и все. Я думал, вы по этому поводу звоните, а вы про послание президента», — передает его слова интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Расторгуев является экс-депутатом Государственной думы пятого созыва. Он не раз поддерживал российских солдат, находящихся в зоне конфликта на Украине. Артист регулярно отправляет им помощь и воодушевляет военных своими выступлениями.
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