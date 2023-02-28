Песков оценил, как визит Блинкена повлияет на отношения РФ и Казахстана

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан является прерогативой Министерства иностранных дел РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у российской стороны свои двусторонние отношения со странами Средней Азии. Кроме того, РФ и Казахстан объединены интеграционными процессами, что является приоритетом для российской стороны.
«Я не хотел бы комментировать визит госсекретаря США [Энтони Блинкена в Казахстан]. Это прерогатива МИД РФ. У нас свои двусторонние отношения со среднеазиатскими странами. Нас объединяют интеграционные процессы, на что мы ориентируемся, и что считаем нашим главным политическим приоритетом», — сказал Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит корреспондент URA.RU.
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