Песков оценил, как визит Блинкена повлияет на отношения РФ и Казахстана

Песков: Россию и Казахстан объединяют интеграционные процессы

28 февраля 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что у РФ свои отношения со среднеазиатскими странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан является прерогативой Министерства иностранных дел РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у российской стороны свои двусторонние отношения со странами Средней Азии. Кроме того, РФ и Казахстан объединены интеграционными процессами, что является приоритетом для российской стороны. «Я не хотел бы комментировать визит госсекретаря США [Энтони Блинкена в Казахстан]. Это прерогатива МИД РФ. У нас свои двусторонние отношения со среднеазиатскими странами. Нас объединяют интеграционные процессы, на что мы ориентируемся, и что считаем нашим главным политическим приоритетом», — сказал Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит корреспондент URA.RU.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан является прерогативой Министерства иностранных дел РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у российской стороны свои двусторонние отношения со странами Средней Азии. Кроме того, РФ и Казахстан объединены интеграционными процессами, что является приоритетом для российской стороны. «Я не хотел бы комментировать визит госсекретаря США [Энтони Блинкена в Казахстан]. Это прерогатива МИД РФ. У нас свои двусторонние отношения со среднеазиатскими странами. Нас объединяют интеграционные процессы, на что мы ориентируемся, и что считаем нашим главным политическим приоритетом», — сказал Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит корреспондент URA.RU.