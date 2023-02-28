Песков оценил, как визит Блинкена повлияет на отношения РФ и Казахстана

Песков: Россию и Казахстан объединяют интеграционные процессы
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что у РФ свои отношения со среднеазиатскими странами Фото:

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан является прерогативой Министерства иностранных дел РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у российской стороны свои двусторонние отношения со странами Средней Азии. Кроме того, РФ и Казахстан объединены интеграционными процессами, что является приоритетом для российской стороны.

«Я не хотел бы комментировать визит госсекретаря США [Энтони Блинкена в Казахстан]. Это прерогатива МИД РФ. У нас свои двусторонние отношения со среднеазиатскими странами. Нас объединяют интеграционные процессы, на что мы ориентируемся, и что считаем нашим главным политическим приоритетом», — сказал Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит корреспондент URA.RU.

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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан является прерогативой Министерства иностранных дел РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у российской стороны свои двусторонние отношения со странами Средней Азии. Кроме того, РФ и Казахстан объединены интеграционными процессами, что является приоритетом для российской стороны. «Я не хотел бы комментировать визит госсекретаря США [Энтони Блинкена в Казахстан]. Это прерогатива МИД РФ. У нас свои двусторонние отношения со среднеазиатскими странами. Нас объединяют интеграционные процессы, на что мы ориентируемся, и что считаем нашим главным политическим приоритетом», — сказал Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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