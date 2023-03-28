Певица Юта перепела свою песню для бойцов РФ с хором и оркестром. Видео

28 марта 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Певица Юта выпустила новую версию песни «За жизнь!» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица Юта (Анна Осипова) выпустила кавер на свою песню под названием «За жизнь!», впервые выпущенную в 2022 году для поддержки бойцов российской армии. Об этом сообщила сама певица. «„За жизнь!“ — теперь с мощью хора и оркестра. Мы записали композицию вместе с Ансамблем песни и пляски Западного военного округа, и она зазвучала по-новому», — поделилась Юта в своем telegram-канале. Также певица поблагодарила всех музыкантов и бойцов, пишущих с передовой слова благодарности за песню.



Анна Осипова родилась в Свердловске. Свой первый альбом певица выпустила в 2001 году, а на сегодняшний день дискография музыканта насчитывает десять студийных альбомов. Ее песни были использованы во многих фильмах, сериалах и спектаклях, среди которых: «Хмель и солод», «Та самая девочка», «Ждали» и другие.

Певица Юта (Анна Осипова) выпустила кавер на свою песню под названием «За жизнь!», впервые выпущенную в 2022 году для поддержки бойцов российской армии. Об этом сообщила сама певица. «„За жизнь!“ — теперь с мощью хора и оркестра. Мы записали композицию вместе с Ансамблем песни и пляски Западного военного округа, и она зазвучала по-новому», — поделилась Юта в своем telegram-канале. Также певица поблагодарила всех музыкантов и бойцов, пишущих с передовой слова благодарности за песню. Анна Осипова родилась в Свердловске. Свой первый альбом певица выпустила в 2001 году, а на сегодняшний день дискография музыканта насчитывает десять студийных альбомов. Ее песни были использованы во многих фильмах, сериалах и спектаклях, среди которых: «Хмель и солод», «Та самая девочка», «Ждали» и другие.