Певица Юта перепела свою песню для бойцов РФ с хором и оркестром. Видео

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Игорь Данилов и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, пульт управления, студия, звукозапись, пульт звукооператора
Певица Юта выпустила новую версию песни «За жизнь!» Фото:

Певица Юта (Анна Осипова) выпустила кавер на свою песню под названием «За жизнь!», впервые выпущенную в 2022 году для поддержки бойцов российской армии. Об этом сообщила сама певица.

«„За жизнь!“ — теперь с мощью хора и оркестра. Мы записали композицию вместе с Ансамблем песни и пляски Западного военного округа, и она зазвучала по-новому», — поделилась Юта в своем telegram-канале. Также певица поблагодарила всех музыкантов и бойцов, пишущих с передовой слова благодарности за песню.

Анна Осипова родилась в Свердловске. Свой первый альбом певица выпустила в 2001 году, а на сегодняшний день дискография музыканта насчитывает десять студийных альбомов. Ее песни были использованы во многих фильмах, сериалах и спектаклях, среди которых: «Хмель и солод», «Та самая девочка», «Ждали» и другие.

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Певица Юта (Анна Осипова) выпустила кавер на свою песню под названием «За жизнь!», впервые выпущенную в 2022 году для поддержки бойцов российской армии. Об этом сообщила сама певица. «„За жизнь!“ — теперь с мощью хора и оркестра. Мы записали композицию вместе с Ансамблем песни и пляски Западного военного округа, и она зазвучала по-новому», — поделилась Юта в своем telegram-канале. Также певица поблагодарила всех музыкантов и бойцов, пишущих с передовой слова благодарности за песню. Анна Осипова родилась в Свердловске. Свой первый альбом певица выпустила в 2001 году, а на сегодняшний день дискография музыканта насчитывает десять студийных альбомов. Ее песни были использованы во многих фильмах, сериалах и спектаклях, среди которых: «Хмель и солод», «Та самая девочка», «Ждали» и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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