08 сентября 2025

Макрон назначит нового премьер-министра Франции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальное собрание Франции выразило недоверие премьер-министру Франсуа Байру
Национальное собрание Франции выразило недоверие премьер-министру Франсуа Байру Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить нового премьер-министра страны в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Решение связано с тем, что действующий глава правительства Франсуа Байру уйдет в отставку из-за потери доверия в Национальном собрании.

«Макрон планирует назначить нового премьер-министра Франции „в ближайшие дни“, — передает AFP со ссылкой на Елисейский дворец. По информации агентства, уход премьера связан с результатами голосования в нижней палате парламента по вопросу доверия кабинету.

В ходе заседания депутаты Национального собрания не поддержали правительство, что стало основанием для отставки Байру. За вотум недоверия проголосовали 364 депутата против 194, поддержавших премьер-министра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить нового премьер-министра страны в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Решение связано с тем, что действующий глава правительства Франсуа Байру уйдет в отставку из-за потери доверия в Национальном собрании. «Макрон планирует назначить нового премьер-министра Франции „в ближайшие дни“, — передает AFP со ссылкой на Елисейский дворец. По информации агентства, уход премьера связан с результатами голосования в нижней палате парламента по вопросу доверия кабинету. В ходе заседания депутаты Национального собрания не поддержали правительство, что стало основанием для отставки Байру. За вотум недоверия проголосовали 364 депутата против 194, поддержавших премьер-министра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...