Макрон назначит нового премьер-министра Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить нового премьер-министра страны в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Решение связано с тем, что действующий глава правительства Франсуа Байру уйдет в отставку из-за потери доверия в Национальном собрании.
«Макрон планирует назначить нового премьер-министра Франции „в ближайшие дни“, — передает AFP со ссылкой на Елисейский дворец. По информации агентства, уход премьера связан с результатами голосования в нижней палате парламента по вопросу доверия кабинету.
В ходе заседания депутаты Национального собрания не поддержали правительство, что стало основанием для отставки Байру. За вотум недоверия проголосовали 364 депутата против 194, поддержавших премьер-министра.
