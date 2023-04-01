Американский ветеран Дрейвен: Россия проводит на Украине «дезинсекцию»

02 апреля 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

Военный потенциал России способен уничтожить планету, сказал Ноктис Дрейвен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия на Украине борется с «вредителями», а именно с режимом президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. «Россия не пытается завоевать Украину, она освобождает ее с запада. Россия рассматривает Украину как средство борьбы с вредителями, если вы хотите вывести жуков или крыс из дома, вы не уничтожите весь дом, вы выгоните вредителя», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте. Он подчеркнул, что главной «заразой» украинской стороны является режим Зеленского. По словам ветерана, военный потенциал России мог бы «уничтожить планету». При этом оружия у страны больше, чем у всех государств НАТО вместе взятых. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса. Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в беседе с URA.RU говорил, что российская сторона делает все, чтобы идеи нацистской идеологии не могли процветать нигде в мире.

Россия на Украине борется с «вредителями», а именно с режимом президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. «Россия не пытается завоевать Украину, она освобождает ее с запада. Россия рассматривает Украину как средство борьбы с вредителями, если вы хотите вывести жуков или крыс из дома, вы не уничтожите весь дом, вы выгоните вредителя», — написал Ноктис Дрейвен в своем twitter-аккаунте. Он подчеркнул, что главной «заразой» украинской стороны является режим Зеленского. По словам ветерана, военный потенциал России мог бы «уничтожить планету». При этом оружия у страны больше, чем у всех государств НАТО вместе взятых. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса. Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в беседе с URA.RU говорил, что российская сторона делает все, чтобы идеи нацистской идеологии не могли процветать нигде в мире.