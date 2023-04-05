Лукашенко: Беларусь и Россия преодолеют все санкции в области промышленности

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Лукашенко, лыжи, путин владимир, лукашенко александр
Россия и Беларусь преодолеют санкции в области промышленности, сказал Александр Лукашенко Фото:

Россия и Беларусь в ходе сотрудничества смогут преодолеть все санкции Запада в области промышленности. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, подчеркнув, что Россия смогла решить проблему голода, наладив сельхозпроизводство.

«Все пугали голодом, холодом и так далее. Сегодня уже хлеб некуда девать в России. Когда такое было? Такой урожай огромный! Поэтому точно так будет и в промышленности — мы все это преодолеем», — заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Трансляция их встречи ведется на телеканале «Россия-24».

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Россия и Беларусь в ходе сотрудничества смогут преодолеть все санкции Запада в области промышленности. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, подчеркнув, что Россия смогла решить проблему голода, наладив сельхозпроизводство. «Все пугали голодом, холодом и так далее. Сегодня уже хлеб некуда девать в России. Когда такое было? Такой урожай огромный! Поэтому точно так будет и в промышленности — мы все это преодолеем», — заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Трансляция их встречи ведется на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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