Южная Корея объявила, что США будут постоянно размещать оружие на Корейском полуострове

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США будут постоянно размещать оружие на Корейском полуострове Фото:

Власти США будут в «постоянном и рутинном» порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове. Об этом заявил президент Южной Корее Юн Сок Ель.

«Размещение оружия США на Корейском полуострове будет производиться постоянно и рутинно», — пишет РИА Новости, ссылаясь на южнокорейского лидера. Такое заявление он сделал после встречи с президентом США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что США занимаются ядерным распространением в Азиатском регионе. По словам специального представителя правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомина, власти США незаконно передали Австралии атомные подводные лодки.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти США будут в «постоянном и рутинном» порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове. Об этом заявил президент Южной Корее Юн Сок Ель. «Размещение оружия США на Корейском полуострове будет производиться постоянно и рутинно», — пишет РИА Новости, ссылаясь на южнокорейского лидера. Такое заявление он сделал после встречи с президентом США Джо Байденом. Ранее сообщалось, что США занимаются ядерным распространением в Азиатском регионе. По словам специального представителя правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомина, власти США незаконно передали Австралии атомные подводные лодки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...