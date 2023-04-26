Южная Корея объявила, что США будут постоянно размещать оружие на Корейском полуострове

Власти США будут в «постоянном и рутинном» порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове. Об этом заявил президент Южной Корее Юн Сок Ель.
«Размещение оружия США на Корейском полуострове будет производиться постоянно и рутинно», — пишет РИА Новости, ссылаясь на южнокорейского лидера. Такое заявление он сделал после встречи с президентом США Джо Байденом.
Ранее сообщалось, что США занимаются ядерным распространением в Азиатском регионе. По словам специального представителя правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомина, власти США незаконно передали Австралии атомные подводные лодки.
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