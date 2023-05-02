Срок подачи деклараций по НДФЛ истекает 2 мая

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Подать документы можно через МФЦ или личный кабинет на сайте ФНС Фото:

Срок подачи декларации по НДФЛ истекает 2 мая. Это последний день, когда в России можно задекларировать подоходный налог за 2022 год.

«В большинстве случаев подоходный налог в России за налогоплательщиков рассчитывает и уплачивает налоговый агент: в частности, при выплате зарплат это делает работодатель. Основная ставка НДФЛ для резидентов в России составляет 13%, а доход свыше пяти миллионов рублей в год облагается по ставке 15%», — передает агентство «Прайм». Отмечается, что 2 мая истекает срок подачи налоговой декларации.

Отмечается, что налогоплательщик будет должен отчитаться о полученных доходах самостоятельно. Такое происходит при продаже недвижимости, которая хранилась меньше установленного срока или была получена в дар.

Гражданин может предоставить декларацию через МФЦ или местный налоговый орган. Однако проще и быстрее будет подать документы в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

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Срок подачи декларации по НДФЛ истекает 2 мая. Это последний день, когда в России можно задекларировать подоходный налог за 2022 год. «В большинстве случаев подоходный налог в России за налогоплательщиков рассчитывает и уплачивает налоговый агент: в частности, при выплате зарплат это делает работодатель. Основная ставка НДФЛ для резидентов в России составляет 13%, а доход свыше пяти миллионов рублей в год облагается по ставке 15%», — передает агентство «Прайм». Отмечается, что 2 мая истекает срок подачи налоговой декларации. Отмечается, что налогоплательщик будет должен отчитаться о полученных доходах самостоятельно. Такое происходит при продаже недвижимости, которая хранилась меньше установленного срока или была получена в дар. Гражданин может предоставить декларацию через МФЦ или местный налоговый орган. Однако проще и быстрее будет подать документы в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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