Срок подачи деклараций по НДФЛ истекает 2 мая

02 мая 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Подать документы можно через МФЦ или личный кабинет на сайте ФНС Фото: Денис Моргунов © URA.RU Срок подачи декларации по НДФЛ истекает 2 мая. Это последний день, когда в России можно задекларировать подоходный налог за 2022 год. «В большинстве случаев подоходный налог в России за налогоплательщиков рассчитывает и уплачивает налоговый агент: в частности, при выплате зарплат это делает работодатель. Основная ставка НДФЛ для резидентов в России составляет 13%, а доход свыше пяти миллионов рублей в год облагается по ставке 15%», — передает агентство «Прайм». Отмечается, что 2 мая истекает срок подачи налоговой декларации. Отмечается, что налогоплательщик будет должен отчитаться о полученных доходах самостоятельно. Такое происходит при продаже недвижимости, которая хранилась меньше установленного срока или была получена в дар. Гражданин может предоставить декларацию через МФЦ или местный налоговый орган. Однако проще и быстрее будет подать документы в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Срок подачи декларации по НДФЛ истекает 2 мая. Это последний день, когда в России можно задекларировать подоходный налог за 2022 год. «В большинстве случаев подоходный налог в России за налогоплательщиков рассчитывает и уплачивает налоговый агент: в частности, при выплате зарплат это делает работодатель. Основная ставка НДФЛ для резидентов в России составляет 13%, а доход свыше пяти миллионов рублей в год облагается по ставке 15%», — передает агентство «Прайм». Отмечается, что 2 мая истекает срок подачи налоговой декларации. Отмечается, что налогоплательщик будет должен отчитаться о полученных доходах самостоятельно. Такое происходит при продаже недвижимости, которая хранилась меньше установленного срока или была получена в дар. Гражданин может предоставить декларацию через МФЦ или местный налоговый орган. Однако проще и быстрее будет подать документы в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).