SHOT: в Иркутской области школьник воткнул нож другу в грудь

Восьмиклассник воткнул нож в грудь своего приятеля после ссоры не перемене. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Школьник из города Ангарск (Иркутская область) прямо во время перемены подошел к семикласснику и воткнул ему нож в грудь. Перед этим ребята поссорились», — передает telegram-канал SHOT. Пострадавший находится в больнице.
После инцидента нападавший попытался убежать. Однако полицейские его задержали. Против восьмиклассника возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД и Следственный комитет России для подтверждения информации о действиях школьника. Ответ ожидается.
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