SHOT: в Иркутской области школьник воткнул нож другу в грудь 03 мая 2023 в 13:33 Размер текста - 17 + После ножевого ранения мальчик был доставлен в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Восьмиклассник воткнул нож в грудь своего приятеля после ссоры не перемене. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Школьник из города Ангарск (Иркутская область) прямо во время перемены подошел к семикласснику и воткнул ему нож в грудь. Перед этим ребята поссорились», — передает telegram-канал SHOT. Пострадавший находится в больнице. После инцидента нападавший попытался убежать. Однако полицейские его задержали. Против восьмиклассника возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД и Следственный комитет России для подтверждения информации о действиях школьника. Ответ ожидается. Восьмиклассник воткнул нож в грудь своего приятеля после ссоры не перемене. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Школьник из города Ангарск (Иркутская область) прямо во время перемены подошел к семикласснику и воткнул ему нож в грудь. Перед этим ребята поссорились», — передает telegram-канал SHOT. Пострадавший находится в больнице. После инцидента нападавший попытался убежать. Однако полицейские его задержали. Против восьмиклассника возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД и Следственный комитет России для подтверждения информации о действиях школьника. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям