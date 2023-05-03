SHOT: в Иркутской области школьник воткнул нож другу в грудь

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После ножевого ранения мальчик был доставлен в больницу Фото:

Восьмиклассник воткнул нож в грудь своего приятеля после ссоры не перемене. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Школьник из города Ангарск (Иркутская область) прямо во время перемены подошел к семикласснику и воткнул ему нож в грудь. Перед этим ребята поссорились», — передает telegram-канал SHOT. Пострадавший находится в больнице.

После инцидента нападавший попытался убежать. Однако полицейские его задержали. Против восьмиклассника возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД и Следственный комитет России для подтверждения информации о действиях школьника. Ответ ожидается.

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Восьмиклассник воткнул нож в грудь своего приятеля после ссоры не перемене. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Школьник из города Ангарск (Иркутская область) прямо во время перемены подошел к семикласснику и воткнул ему нож в грудь. Перед этим ребята поссорились», — передает telegram-канал SHOT. Пострадавший находится в больнице. После инцидента нападавший попытался убежать. Однако полицейские его задержали. Против восьмиклассника возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД и Следственный комитет России для подтверждения информации о действиях школьника. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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