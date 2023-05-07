В Нижегородской области теплоход с сотней пассажиров сел на мель

В городе Городец (Нижегородская область) на борту пассажирского теплохода, севшего на мель, находилось 113 пассажиров. Транспортная прокуратура региона организовала проверку по данному происшествию. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
«7 мая 2023 года, около 14 часов 00 минут, на реке Волге в районе Галанинского причала в г. Городец между шлюзами село на мель пассажирское судно „Илья Муромец“. На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на место ЧП выдвинулся буксир Волжского пароходства. Жизнь и здоровье пассажиров ничего не угрожает.
Ранее URA.RU сообщало, что грузовое судно «Кизляр», принадлежащее компании «Альфа-Транс» и груженое пиломатериалами, село на мель на Каме в Пермском крае. Пермской транспортной прокуратурой инициирована проверка.
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