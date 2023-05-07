В Нижегородской области теплоход с сотней пассажиров сел на мель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теплоход "Николай Гоголь" (1959 г.в.) компания "Кама-тревел". Пермь, набережная реки кама, речной причал, кама тревел, теплоход гоголь
Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает Фото:

В городе Городец (Нижегородская область) на борту пассажирского теплохода, севшего на мель, находилось 113 пассажиров. Транспортная прокуратура региона организовала проверку по данному происшествию. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«7 мая 2023 года, около 14 часов 00 минут, на реке Волге в районе Галанинского причала в г. Городец между шлюзами село на мель пассажирское судно „Илья Муромец“. На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место ЧП выдвинулся буксир Волжского пароходства. Жизнь и здоровье пассажиров ничего не угрожает.

Ранее URA.RU сообщало, что грузовое судно «Кизляр», принадлежащее компании «Альфа-Транс» и груженое пиломатериалами, село на мель на Каме в Пермском крае. Пермской транспортной прокуратурой инициирована проверка.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Городец (Нижегородская область) на борту пассажирского теплохода, севшего на мель, находилось 113 пассажиров. Транспортная прокуратура региона организовала проверку по данному происшествию. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте». «7 мая 2023 года, около 14 часов 00 минут, на реке Волге в районе Галанинского причала в г. Городец между шлюзами село на мель пассажирское судно „Илья Муромец“. На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении. Уточняется, что на место ЧП выдвинулся буксир Волжского пароходства. Жизнь и здоровье пассажиров ничего не угрожает. Ранее URA.RU сообщало, что грузовое судно «Кизляр», принадлежащее компании «Альфа-Транс» и груженое пиломатериалами, село на мель на Каме в Пермском крае. Пермской транспортной прокуратурой инициирована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...