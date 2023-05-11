Зам Лаврова: зерновая сделка может прекратить свое существование после 18 мая

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Зерновая сделка может быть отменена 18 мая, заявил Сергей Вершинин Фото:

Черноморская инициатива и зерновая сделка могут прекратить существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров до 18 мая. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Значит, она прекращает свое существование», — ответил Вершинин РИА Новости на вопрос, что будет с зерновой сделкой, если не получится достичь взаимопонимания между сторонами переговоров до 18 мая. Вершинин отметил, что хоть сделка и довольно валидна для сельхозпроизводства России, она вряд ли будет продлена всеми сторонами. Как отметил замглавы, сделка приносит «одностороннюю выгоду».

Ранее сообщалось, что решение о продлении зерновой сделки не было принято 11 мая, пишет «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что продлению зерновой сделки мешают США и Великобритания.

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Черноморская инициатива и зерновая сделка могут прекратить существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров до 18 мая. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Значит, она прекращает свое существование», — ответил Вершинин РИА Новости на вопрос, что будет с зерновой сделкой, если не получится достичь взаимопонимания между сторонами переговоров до 18 мая. Вершинин отметил, что хоть сделка и довольно валидна для сельхозпроизводства России, она вряд ли будет продлена всеми сторонами. Как отметил замглавы, сделка приносит «одностороннюю выгоду». Ранее сообщалось, что решение о продлении зерновой сделки не было принято 11 мая, пишет «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что продлению зерновой сделки мешают США и Великобритания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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