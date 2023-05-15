Сенатор РФ обвинил Шольца в подстрекательстве из-за его позиции по миру на Украине

15 мая 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц не осознает реальную опасность от правящего режима на Украине, считает Виктор Бондарев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц занимается подстрекательством, выступая против мирного урегулирования украинского конфликта на условиях России, что ведет к продолжению боевых действий. С таким заявлением выступил сенатор Виктор Бондарев. «Высказывания Шольца против мира на Украине на условиях России являются подстрекательством», — написал Бондарев в своем telegram-канале . Также сенатор добавил, что такие устремления немецкого канцлера являются вмешательством в отношения России и Украины и приводят к сохранению действующей украинской власти. Цель России заключается в достижении мирного урегулирования на Украине, что очень важно для всего европейского континента, но западные чиновники не осознают этого до конца, заключил Бондарев. Ранее Олаф Шольц выступил против установления на Украине мира на условиях России. По мнению канцлера, такое развитие событий приведет якобы к «диктату со стороны России». Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что есть большие сомнения в том, что западные страны настроены на мирное разрешение конфликта на Украине. Шольц и другие западные лидеры согласны исключительно к миру на своих условиях, что противоречит интересам России и не может привести к урегулированию ситуации, передает РАПСИ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц занимается подстрекательством, выступая против мирного урегулирования украинского конфликта на условиях России, что ведет к продолжению боевых действий. С таким заявлением выступил сенатор Виктор Бондарев. «Высказывания Шольца против мира на Украине на условиях России являются подстрекательством», — написал Бондарев в своем telegram-канале. Также сенатор добавил, что такие устремления немецкого канцлера являются вмешательством в отношения России и Украины и приводят к сохранению действующей украинской власти. Цель России заключается в достижении мирного урегулирования на Украине, что очень важно для всего европейского континента, но западные чиновники не осознают этого до конца, заключил Бондарев. Ранее Олаф Шольц выступил против установления на Украине мира на условиях России. По мнению канцлера, такое развитие событий приведет якобы к «диктату со стороны России». Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что есть большие сомнения в том, что западные страны настроены на мирное разрешение конфликта на Украине. Шольц и другие западные лидеры согласны исключительно к миру на своих условиях, что противоречит интересам России и не может привести к урегулированию ситуации, передает РАПСИ.