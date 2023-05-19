Жители Нидерландов раскритиковали премьер-министра за втягивание страны в войну

Жители Нидерландов обрушились с критикой в адрес премьер-министра страны Марка Рютте после его заявления о достижении решения о привлечении США к обучению пилотов ВСУ на истребителях F-16 и всевозможной поддержке Украины. По мнению граждан, такая политика втягивает Нидерланды в войну.
«Приветствуем известие о том, что США готовы одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Условия будут разработаны в ближайшие недели. Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов», — написал Рютте в социальных сетях.
«Вы втягиваете нас в Третью мировую войну, в свою войну. Эта война не нужна гражданам Нидерландов. Присядьте за стол переговоров», — отреагировал на заявление пользователь с ником Марк. Комментатор zijlo1 также отметил, что население страны не одобряет таких политических решений и считает Марка Рютте «опасным человеком».
«Премьер-министр Марк Рютте, как один из самых влиятельных политиков в Европе, может оставить прочное наследие, если посвятит свою карьеру установлению мира. Мы знаем, что у вас есть возможности воплотить эту мечту в реальность», — заметил пользователь с именем antiwarstwtoken. Комментатор Эрик Отердум выразил большую «благодарность» властям страны за втягивание граждан в войну, которая может обернуться большим количеством жертв.
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