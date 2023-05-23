Пентагон выступил с заявлением в связи с найденной техникой США под Белгородом

Пентагон: США изучают сообщения об американской технике под Белгородом

24 мая 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

В США отметили, что занимаются изучением вопроса использования американской техники под Белгородом Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США изучают видеозаписи, на кадрах которых было зарегистрировано американское военное оборудование в Белгородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «США пока изучают факты в связи с сообщениями об использовании американской техники под Белгородом», — сообщил представитель Пентагона. Трансляция брифинга опубликована на официальном аккаунте Twitter. «Я не знаю подлинные ли это изображения. Например, вчера произошла фотография взрыва в Пентагоне. Так что и вы, журналисты, и мы в министерстве обороны должны изучить это и проверить факты», — сказал Патрик Райдер. Он не стал раскрывать, какие Украину ждут последствия в случае использования американской техники на территории России. «Это гипотетические вопросы», — отметил он. По его словам, США не одобряли передачу американской техники никому, кроме украинской армии. Ранее Америка поддержала атаку ВСУ на Белгород, пишет МК . Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер отметил, что несмотря на американскую помощь Украина сама вправе решать, как она хочет проводить свои военные операции. «Мы не поощряем», но при этом «мы не осуждаем», — подчеркнул он.

США изучают видеозаписи, на кадрах которых было зарегистрировано американское военное оборудование в Белгородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «США пока изучают факты в связи с сообщениями об использовании американской техники под Белгородом», — сообщил представитель Пентагона. Трансляция брифинга опубликована на официальном аккаунте Twitter. «Я не знаю подлинные ли это изображения. Например, вчера произошла фотография взрыва в Пентагоне. Так что и вы, журналисты, и мы в министерстве обороны должны изучить это и проверить факты», — сказал Патрик Райдер. Он не стал раскрывать, какие Украину ждут последствия в случае использования американской техники на территории России. «Это гипотетические вопросы», — отметил он. По его словам, США не одобряли передачу американской техники никому, кроме украинской армии. Ранее Америка поддержала атаку ВСУ на Белгород, пишет МК. Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер отметил, что несмотря на американскую помощь Украина сама вправе решать, как она хочет проводить свои военные операции. «Мы не поощряем», но при этом «мы не осуждаем», — подчеркнул он.