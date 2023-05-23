«Ведомости»: правительство РФ против освобождения от мобилизации предпринимателей

24 мая 2023 в 04:59 Размер текста - 17 +

Правительственная комиссия не поддержала законопроект об освобождении от мобилизации предпринимателей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Правительственная комиссия не поддержала законопроект об освобождении предпринимателей от мобилизации. Об этом рассказали участники заседания комиссии. «В правительственном отзыве на законопроект указано, что для отсрочки для предпринимателей уже имеются основания, перечисленные в законе „О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ“, в указах президента России. Также отсрочку получают и „забронированные“ граждане», — цитируют «Ведомости» экспертную оценку членов кабинета министров. По мнению членов комиссии правительства РФ, предлагаемая законодательная инициатива носит «избыточный характер». Как отмечает издание, законопроект был подготовлен представителями фракции «Новые люди», а внесли его на рассмотрение в середине января. Ранее URA.RU писало, что Государственная дума РФ приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте базы законопроектов Госдумы.

Правительственная комиссия не поддержала законопроект об освобождении предпринимателей от мобилизации. Об этом рассказали участники заседания комиссии. «В правительственном отзыве на законопроект указано, что для отсрочки для предпринимателей уже имеются основания, перечисленные в законе „О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ“, в указах президента России. Также отсрочку получают и „забронированные“ граждане», — цитируют «Ведомости» экспертную оценку членов кабинета министров. По мнению членов комиссии правительства РФ, предлагаемая законодательная инициатива носит «избыточный характер». Как отмечает издание, законопроект был подготовлен представителями фракции «Новые люди», а внесли его на рассмотрение в середине января. Ранее URA.RU писало, что Государственная дума РФ приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте базы законопроектов Госдумы.