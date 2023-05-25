Фитнес-инструктор раскрыл, как избежать головной боли после тренировки

Фитнес-инструктор: после тренировки голова болит из-за напряжения сердечно-сосудистой системы

25 мая 2023 в 08:18 Размер текста - 17 +

Фитнес-инструктор Тимонов рассказал, как можно избежать головные боли после тренировки Фото: Размик Закарян © URA.RU Для предотвращения головных болей необходимо не перегружать сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщил фитнес-инструктор и журналист Станислав Тимонов. «Чтобы предотвратить возникновение головных болей, важно не перегружать сердечно-сосудистую систему. Для этого необходимо разминаться перед каждой тренировкой и повышать нагрузку постепенно, чтобы организм справлялся с изменениями, возникающими во время интенсивных тренировок», — заявил фитнес-тренер в статье для «Ридуса». Он также отметил, что необходимо поддерживать водный баланс в организме, а отдых между тренировками должен занимать не менее одного дня. По словам Тимонова, не стоит заниматься спортом в жаркую погоду и на высоте. Ранее врач-кардиолог и терапевт Сергей Васильев сообщил, что из-за магнитных бурь люди также могут мучиться от сильных головных болей и усталости, передает агентство Nation News. Он советует не употреблять алкоголь в это время. Тимонов рекомендует отказаться от привычек, которые нарушают метаболизм, для хорошего самочувствия по утрам.

Для предотвращения головных болей необходимо не перегружать сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщил фитнес-инструктор и журналист Станислав Тимонов. «Чтобы предотвратить возникновение головных болей, важно не перегружать сердечно-сосудистую систему. Для этого необходимо разминаться перед каждой тренировкой и повышать нагрузку постепенно, чтобы организм справлялся с изменениями, возникающими во время интенсивных тренировок», — заявил фитнес-тренер в статье для «Ридуса». Он также отметил, что необходимо поддерживать водный баланс в организме, а отдых между тренировками должен занимать не менее одного дня. По словам Тимонова, не стоит заниматься спортом в жаркую погоду и на высоте. Ранее врач-кардиолог и терапевт Сергей Васильев сообщил, что из-за магнитных бурь люди также могут мучиться от сильных головных болей и усталости, передает агентство Nation News. Он советует не употреблять алкоголь в это время. Тимонов рекомендует отказаться от привычек, которые нарушают метаболизм, для хорошего самочувствия по утрам.