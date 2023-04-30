30 апреля 2023

Фитнес-эксперт Тим Лью посоветовал четыре лучших упражнения для короткой тренировки

Фитнес-эксперт Лью: для короткой тренировки подойдут подъем коленей, бег, приседания и прыжки
© Служба новостей «URA.RU»
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Четыре простых упражнения помогут улучшить самочувствие Фото:

Для улучшения самочувствия и развития общей выносливости организма в короткую программу кардиотренировки следует включить подъем коленей, бег на месте, приседания и прыжки. По мнению фитнес-эксперта Тима Лью, это самые полезные из упражнений.

«Десятиминутную кардиотренировку нужно начинать с подъема коленей до уровня груди в положении стоя (до 20 раз каждой ногой). Далее следует перейти к бегу на месте с захлестом голени. Потом выполнить 15 глубоких приседаний с прыжком. Завершающим упражнением программы можно сделать прыжки с касанием колена локтем», — советует Тим Лью, передает портал Eat This, Not That.

Ранее фитнес-тренер Станислав Тимонов рассказывал, как начать утро для продуктивного дня. Для этого утром, стоит отказаться от привычек, нарушающих метаболизм. По мнению диетолога Людмилы Микитюк, россиянам следует отказаться от употребления мучного, алкоголя, жаренного картофеля, майонеза и лимонада. Эти продукты негативно сказываются на спортивной форме и содержат много «пустых» калорий, которые препятствуют росту мышц.

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Для улучшения самочувствия и развития общей выносливости организма в короткую программу кардиотренировки следует включить подъем коленей, бег на месте, приседания и прыжки. По мнению фитнес-эксперта Тима Лью, это самые полезные из упражнений. «Десятиминутную кардиотренировку нужно начинать с подъема коленей до уровня груди в положении стоя (до 20 раз каждой ногой). Далее следует перейти к бегу на месте с захлестом голени. Потом выполнить 15 глубоких приседаний с прыжком. Завершающим упражнением программы можно сделать прыжки с касанием колена локтем», — советует Тим Лью, передает портал Eat This, Not That. Ранее фитнес-тренер Станислав Тимонов рассказывал, как начать утро для продуктивного дня. Для этого утром, стоит отказаться от привычек, нарушающих метаболизм. По мнению диетолога Людмилы Микитюк, россиянам следует отказаться от употребления мучного, алкоголя, жаренного картофеля, майонеза и лимонада. Эти продукты негативно сказываются на спортивной форме и содержат много «пустых» калорий, которые препятствуют росту мышц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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