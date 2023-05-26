В МИД РФ раскрыли деталь атаки беспилотников ВСУ

Галузин: страны Запада воздержались от осуждения и предпочли отмолчаться
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Кремль беспилотниками 3 мая без согласования с западными кураторами, но страны Запада решили отмолчаться. Об этом заявил ТАСС советский и российский дипломат, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
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