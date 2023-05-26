26 мая 2023

В МИД РФ раскрыли деталь атаки беспилотников ВСУ

Замглавы МИД Галузин: Киев атаковал Кремль беспилотниками без согласования с Западом
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Галузин: страны Запада воздержались от осуждения и предпочли отмолчаться Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Кремль беспилотниками 3 мая без согласования с западными кураторами, но страны Запада решили отмолчаться. Об этом заявил ТАСС советский и российский дипломат, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Кремль беспилотниками 3 мая без согласования с западными кураторами, но страны Запада решили отмолчаться. Об этом заявил ТАСС советский и российский дипломат, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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