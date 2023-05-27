ВСУ потеряли более 260 человек на донецком направлении

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, воздушная атака, ракетный залп, stock, сбойка
ВС РФ авиацией уничтожили 260 бойцов ВСУ, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ в результате ударов авиации уничтожили более 260 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений „Южной“ группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260-ти украинских военнослужащих», — говорится в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что противник также потерял семь единиц техники, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов.

В начале мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении 400 украинских военных на том же направлении. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин объяснил, что под Донецком находится множество укрепрайонов ВСУ.

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ВС РФ в результате ударов авиации уничтожили более 260 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений „Южной“ группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260-ти украинских военнослужащих», — говорится в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что противник также потерял семь единиц техники, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов. В начале мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении 400 украинских военных на том же направлении. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин объяснил, что под Донецком находится множество укрепрайонов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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