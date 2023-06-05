Лавров обвинил Запад в попытке открыть второй фронт против России

06 июня 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

Одним из таких фронтов негласно считается Центральная Азия, считает Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны постоянно ищут возможности открыть против России второй и третий фронты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что одним из таких фронтов негласно считается Центральная Азия. «Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно раздражать РФ, открывать второй и третий фронты. Уже открыто многими политологами и некоторыми политиками заявляется цель расчленения РФ. Одним из таких фронтов наряду с Закавказьем негласно объявлена Центральная Азия», — сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане, передает МИД РФ. Также Лавров заявил, что планам, которые Запад строит против России, не суждено сбыться. Он отметил, что в России в этом никто не сомневается. Ранее Лавров заявил, что западные страны пытаются поссорить Москву и Минск. По его словам, для этого фальсифицируется история, искажаются факты и сносятся памятники, пишет МК . Также глава МИД заявил, что усилия США по изоляции России провалились, пишет «Национальная служба новостей».

Западные страны постоянно ищут возможности открыть против России второй и третий фронты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что одним из таких фронтов негласно считается Центральная Азия. «Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно раздражать РФ, открывать второй и третий фронты. Уже открыто многими политологами и некоторыми политиками заявляется цель расчленения РФ. Одним из таких фронтов наряду с Закавказьем негласно объявлена Центральная Азия», — сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане, передает МИД РФ. Также Лавров заявил, что планам, которые Запад строит против России, не суждено сбыться. Он отметил, что в России в этом никто не сомневается. Ранее Лавров заявил, что западные страны пытаются поссорить Москву и Минск. По его словам, для этого фальсифицируется история, искажаются факты и сносятся памятники, пишет МК. Также глава МИД заявил, что усилия США по изоляции России провалились, пишет «Национальная служба новостей».