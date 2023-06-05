05 июня 2023

Лавров обвинил Запад в попытке открыть второй фронт против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Одним из таких фронтов негласно считается Центральная Азия, считает Лавров Фото:

Западные страны постоянно ищут возможности открыть против России второй и третий фронты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что одним из таких фронтов негласно считается Центральная Азия.

«Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно раздражать РФ, открывать второй и третий фронты. Уже открыто многими политологами и некоторыми политиками заявляется цель расчленения РФ. Одним из таких фронтов наряду с Закавказьем негласно объявлена Центральная Азия», — сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане, передает МИД РФ.

Также Лавров заявил, что планам, которые Запад строит против России, не суждено сбыться. Он отметил, что в России в этом никто не сомневается.

Ранее Лавров заявил, что западные страны пытаются поссорить Москву и Минск. По его словам, для этого фальсифицируется история, искажаются факты и сносятся памятники, пишет МК. Также глава МИД заявил, что усилия США по изоляции России провалились, пишет «Национальная служба новостей».

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Западные страны постоянно ищут возможности открыть против России второй и третий фронты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что одним из таких фронтов негласно считается Центральная Азия. «Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно раздражать РФ, открывать второй и третий фронты. Уже открыто многими политологами и некоторыми политиками заявляется цель расчленения РФ. Одним из таких фронтов наряду с Закавказьем негласно объявлена Центральная Азия», — сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане, передает МИД РФ. Также Лавров заявил, что планам, которые Запад строит против России, не суждено сбыться. Он отметил, что в России в этом никто не сомневается. Ранее Лавров заявил, что западные страны пытаются поссорить Москву и Минск. По его словам, для этого фальсифицируется история, искажаются факты и сносятся памятники, пишет МК. Также глава МИД заявил, что усилия США по изоляции России провалились, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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