Невролог назвала способ борьбы с мигренью без таблеток

Невролог Котова: сон помогает справиться с головной болью

04 января 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Сон помогает избавиться от головной боли, считает невролог Фото: Владимир Андреев © URA.RU Качественный здоровый сон может помочь справиться с головной болью. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, невролог Ольга Котова. «Сон снимает приступ мигрени. Поэтому хороший сон по ночам является профилактикой приступов мигрени», — объяснила Котова в интервью радио Sputnik. Она уверена, что гигиена сна помогает при мигренях лучше, чем обезболивающие препараты. Она также отметила, что голова может болеть не только из-за мигреней, но и из-за напряжения. От такого вида головной боли сон не поможет, но он может стать профилактикой. «Вот от такой головной боли сон не помогает. Но если у человека хроническая бессонница, то приступов головной боли напряжения у него бывает больше. Сон нужно регулировать для профилактики и этого вида боли тоже», — посоветовала Котова. Ранее стало известно, что в России разработали уникальные препараты, которые помогают от бессонницы. Они не имеют аналогов в мире. Препараты улучшают качество сна и его продолжительность.

Качественный здоровый сон может помочь справиться с головной болью. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, невролог Ольга Котова. «Сон снимает приступ мигрени. Поэтому хороший сон по ночам является профилактикой приступов мигрени», — объяснила Котова в интервью радио Sputnik. Она уверена, что гигиена сна помогает при мигренях лучше, чем обезболивающие препараты. Она также отметила, что голова может болеть не только из-за мигреней, но и из-за напряжения. От такого вида головной боли сон не поможет, но он может стать профилактикой. «Вот от такой головной боли сон не помогает. Но если у человека хроническая бессонница, то приступов головной боли напряжения у него бывает больше. Сон нужно регулировать для профилактики и этого вида боли тоже», — посоветовала Котова. Ранее стало известно, что в России разработали уникальные препараты, которые помогают от бессонницы. Они не имеют аналогов в мире. Препараты улучшают качество сна и его продолжительность.