Невролог назвала способ борьбы с мигренью без таблеток

Качественный здоровый сон может помочь справиться с головной болью. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, невролог Ольга Котова.
«Сон снимает приступ мигрени. Поэтому хороший сон по ночам является профилактикой приступов мигрени», — объяснила Котова в интервью радио Sputnik. Она уверена, что гигиена сна помогает при мигренях лучше, чем обезболивающие препараты.
Она также отметила, что голова может болеть не только из-за мигреней, но и из-за напряжения. От такого вида головной боли сон не поможет, но он может стать профилактикой. «Вот от такой головной боли сон не помогает. Но если у человека хроническая бессонница, то приступов головной боли напряжения у него бывает больше. Сон нужно регулировать для профилактики и этого вида боли тоже», — посоветовала Котова.
Ранее стало известно, что в России разработали уникальные препараты, которые помогают от бессонницы. Они не имеют аналогов в мире. Препараты улучшают качество сна и его продолжительность.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.