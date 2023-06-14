Кадыров высмеял Украину за фейки о Делимханове

15 июня 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров утверждает, что украинские СМИ публикуют ложную информацию о Делимханове Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские СМИ продолжают нагло врать и публиковать информацию о ликвидации депутата Госдумы РФ Адама Делимханова. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после публикации совместной фотографии с Делимхановым. «С большим удивлением наблюдаю, что после публикации совместной фотографии с Адамом Делимхановым украинские СМИ продолжат писать о его ликвидации. Неужели они настолько оторвались от реальности, раз думают, что мы не сможем опровергнуть их фейки?» — написал Кадыров в telegram-канале. Кадыров заявил, что ему смешно наблюдать за действиями украинских СМИ. По его словам, Делимханов удачно прооперирован. «Этим и объясняется, что я временно не мог с ним связаться», — добавил Кадыров. Также он порекомендовал некоторым российским изданиям не поддаваться на провокации украинских СМИ. Ранее депутата Делимханова ранили в зоне спецоперации. После этого в интернете начали распространять ложную информацию о гибели депутата. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отметил, что Делимханов находится в Чечне и опроверг фейки о нем. Вечером 14 июня Делимханов сообщил, что с ним все хорошо.

Украинские СМИ продолжают нагло врать и публиковать информацию о ликвидации депутата Госдумы РФ Адама Делимханова. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после публикации совместной фотографии с Делимхановым. «С большим удивлением наблюдаю, что после публикации совместной фотографии с Адамом Делимхановым украинские СМИ продолжат писать о его ликвидации. Неужели они настолько оторвались от реальности, раз думают, что мы не сможем опровергнуть их фейки?» — написал Кадыров в telegram-канале. Кадыров заявил, что ему смешно наблюдать за действиями украинских СМИ. По его словам, Делимханов удачно прооперирован. «Этим и объясняется, что я временно не мог с ним связаться», — добавил Кадыров. Также он порекомендовал некоторым российским изданиям не поддаваться на провокации украинских СМИ. Ранее депутата Делимханова ранили в зоне спецоперации. После этого в интернете начали распространять ложную информацию о гибели депутата. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отметил, что Делимханов находится в Чечне и опроверг фейки о нем. Вечером 14 июня Делимханов сообщил, что с ним все хорошо.