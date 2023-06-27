Внук Зюганова выдвинулся в мэры Москвы

Леонид Зюганов баллотируется на пост мэра Москвы
Председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов выдвинулся в мэры Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе кандидата. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов — дедушка Леонида.
«Леонид Зюганов подал документы на выдвижение в мэры Москвы», — говорится в пресс-службе. Информацию приводит ТАСС. Делегаты КПРФ в Московском отделении поддержали его выдвижение.
Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября 2023 года. Действующий глава города Сергей Собянин планирует снова баллотироваться на новый срок. Также в этот день будут выборы губернаторов и мэров Томска и Хабаровска.
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