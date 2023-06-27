Внук Зюганова выдвинулся в мэры Москвы

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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, выборы, выборы мэра, урна голосования, выборы2021
Леонид Зюганов баллотируется на пост мэра Москвы Фото:

Председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов выдвинулся в мэры Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе кандидата. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов — дедушка Леонида.

«Леонид Зюганов подал документы на выдвижение в мэры Москвы», — говорится в пресс-службе. Информацию приводит ТАСС. Делегаты КПРФ в Московском отделении поддержали его выдвижение.

Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября 2023 года. Действующий глава города Сергей Собянин планирует снова баллотироваться на новый срок. Также в этот день будут выборы губернаторов и мэров Томска и Хабаровска.

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Председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов выдвинулся в мэры Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе кандидата. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов — дедушка Леонида. «Леонид Зюганов подал документы на выдвижение в мэры Москвы», — говорится в пресс-службе. Информацию приводит ТАСС. Делегаты КПРФ в Московском отделении поддержали его выдвижение. Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября 2023 года. Действующий глава города Сергей Собянин планирует снова баллотироваться на новый срок. Также в этот день будут выборы губернаторов и мэров Томска и Хабаровска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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