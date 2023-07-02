«Известия»: в магазинах шести регионов РФ торгуют поддельным молоком и водой

03 июля 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

В России выявили тысячи магазинов с фальсификатом молока и воды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Фальсифицированными молоком и питьевой водой торгуют минимум две тысячи магазинов в шести регионах, их качество не подтверждено маркировкой, поэтому потребление этих продуктов может негативно отразиться на здоровье граждан. Об этом говорится в обращении в Генпрокуратуру и Минпромторг главы Общественной потребительской инициативы Олега Павлова. «В порядке общественного контроля за соблюдением прав потребителей ОПИ провела независимые исследования молочной продукции и упакованной воды. В результате было выявлено более 2 тысяч хозяйствующих субъектов, которые ведут торговлю этими товарами в ряде регионов России, но при этом они не зарегистрированы в государственной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной идентификации», — пишет в обращении Павлов, содержание письма приводит «Известия». Ранее в поправках в законе «О техническом регулировании» говорилось, что в России предложили избавляться от фальсифицированных товаров. Это касается как продукции в промышленной сфере, так и в потребительской. Кроме того, врач-терапевт и гастроэнтеролог Елена Зятенкова сообщала, что молоко, приобретенное у частных хозяев, может привести к расстройству нервной системы.

Фальсифицированными молоком и питьевой водой торгуют минимум две тысячи магазинов в шести регионах, их качество не подтверждено маркировкой, поэтому потребление этих продуктов может негативно отразиться на здоровье граждан. Об этом говорится в обращении в Генпрокуратуру и Минпромторг главы Общественной потребительской инициативы Олега Павлова. «В порядке общественного контроля за соблюдением прав потребителей ОПИ провела независимые исследования молочной продукции и упакованной воды. В результате было выявлено более 2 тысяч хозяйствующих субъектов, которые ведут торговлю этими товарами в ряде регионов России, но при этом они не зарегистрированы в государственной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной идентификации», — пишет в обращении Павлов, содержание письма приводит «Известия». Ранее в поправках в законе «О техническом регулировании» говорилось, что в России предложили избавляться от фальсифицированных товаров. Это касается как продукции в промышленной сфере, так и в потребительской. Кроме того, врач-терапевт и гастроэнтеролог Елена Зятенкова сообщала, что молоко, приобретенное у частных хозяев, может привести к расстройству нервной системы.