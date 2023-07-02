02 июля 2023

«Известия»: в магазинах шести регионов РФ торгуют поддельным молоком и водой

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Контрольная закупка Юргамышского молока. Курган, молоко, покупка продуктов
В России выявили тысячи магазинов с фальсификатом молока и воды Фото:

Фальсифицированными молоком и питьевой водой торгуют минимум две тысячи магазинов в шести регионах, их качество не подтверждено маркировкой, поэтому потребление этих продуктов может негативно отразиться на здоровье граждан. Об этом говорится в обращении в Генпрокуратуру и Минпромторг главы Общественной потребительской инициативы Олега Павлова.

«В порядке общественного контроля за соблюдением прав потребителей ОПИ провела независимые исследования молочной продукции и упакованной воды. В результате было выявлено более 2 тысяч хозяйствующих субъектов, которые ведут торговлю этими товарами в ряде регионов России, но при этом они не зарегистрированы в государственной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной идентификации», — пишет в обращении Павлов, содержание письма приводит «Известия».

Ранее в поправках в законе «О техническом регулировании» говорилось, что в России предложили избавляться от фальсифицированных товаров. Это касается как продукции в промышленной сфере, так и в потребительской. Кроме того, врач-терапевт и гастроэнтеролог Елена Зятенкова сообщала, что молоко, приобретенное у частных хозяев, может привести к расстройству нервной системы.

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Фальсифицированными молоком и питьевой водой торгуют минимум две тысячи магазинов в шести регионах, их качество не подтверждено маркировкой, поэтому потребление этих продуктов может негативно отразиться на здоровье граждан. Об этом говорится в обращении в Генпрокуратуру и Минпромторг главы Общественной потребительской инициативы Олега Павлова. «В порядке общественного контроля за соблюдением прав потребителей ОПИ провела независимые исследования молочной продукции и упакованной воды. В результате было выявлено более 2 тысяч хозяйствующих субъектов, которые ведут торговлю этими товарами в ряде регионов России, но при этом они не зарегистрированы в государственной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной идентификации», — пишет в обращении Павлов, содержание письма приводит «Известия». Ранее в поправках в законе «О техническом регулировании» говорилось, что в России предложили избавляться от фальсифицированных товаров. Это касается как продукции в промышленной сфере, так и в потребительской. Кроме того, врач-терапевт и гастроэнтеролог Елена Зятенкова сообщала, что молоко, приобретенное у частных хозяев, может привести к расстройству нервной системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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