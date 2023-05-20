Терапевт Зятенкова рассказала, почему опасно покупать молоко у дачников

Терапевт Зятенкова: употребление сырого молока приводит к расстройству нервной системы

21 мая 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

Молоко, купленное у дачников, может вызывать бруцеллез Фото: Илья Московец © URA.RU Употребление парного молока, приобретенного у частных хозяев, а также продуктов из него, может привести к расстройству нервной системы. Об этом сообщила врач-терапевт и гастроэнтеролог Елена Зятенкова. «Если корова содержалась в плохих условиях или сбор и хранение молока проводились с нарушением правил, то в сыром молоке могут быть стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, возбудители бруцеллеза и другие. Конечно, молоко можно прокипятить, но тогда там почти не останется полезных веществ», — сообщила Елена Зятенкова «Известиям». Бруцеллез — одно из самых опасных заболеваний, которым можно заразиться, употребив молоко и сыр, творог, сметану изготовленных из такого молока. Оно протекает, как обычная вирусная инфекция, но может вызвать осложнения, влияющие на нервную систему и весь организм человека в целом. Ранее URA.RU рассказало, что диетолог Алексей Калинчев рассказал об опасных свойствах тунца. Он сообщил, что в данном виде рыб концентрация ртути превышает предельно допустимые значения в тысячи раз.

Употребление парного молока, приобретенного у частных хозяев, а также продуктов из него, может привести к расстройству нервной системы. Об этом сообщила врач-терапевт и гастроэнтеролог Елена Зятенкова. «Если корова содержалась в плохих условиях или сбор и хранение молока проводились с нарушением правил, то в сыром молоке могут быть стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, возбудители бруцеллеза и другие. Конечно, молоко можно прокипятить, но тогда там почти не останется полезных веществ», — сообщила Елена Зятенкова «Известиям». Бруцеллез — одно из самых опасных заболеваний, которым можно заразиться, употребив молоко и сыр, творог, сметану изготовленных из такого молока. Оно протекает, как обычная вирусная инфекция, но может вызвать осложнения, влияющие на нервную систему и весь организм человека в целом. Ранее URA.RU рассказало, что диетолог Алексей Калинчев рассказал об опасных свойствах тунца. Он сообщил, что в данном виде рыб концентрация ртути превышает предельно допустимые значения в тысячи раз.