Терапевт Зятенкова рассказала, почему опасно покупать молоко у дачников

Употребление парного молока, приобретенного у частных хозяев, а также продуктов из него, может привести к расстройству нервной системы. Об этом сообщила врач-терапевт и гастроэнтеролог Елена Зятенкова.
«Если корова содержалась в плохих условиях или сбор и хранение молока проводились с нарушением правил, то в сыром молоке могут быть стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, возбудители бруцеллеза и другие. Конечно, молоко можно прокипятить, но тогда там почти не останется полезных веществ», — сообщила Елена Зятенкова «Известиям».
Бруцеллез — одно из самых опасных заболеваний, которым можно заразиться, употребив молоко и сыр, творог, сметану изготовленных из такого молока. Оно протекает, как обычная вирусная инфекция, но может вызвать осложнения, влияющие на нервную систему и весь организм человека в целом.
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