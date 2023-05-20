20 мая 2023

Терапевт Зятенкова рассказала, почему опасно покупать молоко у дачников

Терапевт Зятенкова: употребление сырого молока приводит к расстройству нервной системы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, продукты, молоко, рынок, еда, продажа, масочный режим
Молоко, купленное у дачников, может вызывать бруцеллез Фото:

Употребление парного молока, приобретенного у частных хозяев, а также продуктов из него, может привести к расстройству нервной системы. Об этом сообщила врач-терапевт и гастроэнтеролог Елена Зятенкова.

«Если корова содержалась в плохих условиях или сбор и хранение молока проводились с нарушением правил, то в сыром молоке могут быть стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, возбудители бруцеллеза и другие. Конечно, молоко можно прокипятить, но тогда там почти не останется полезных веществ», — сообщила Елена Зятенкова «Известиям».

Бруцеллез — одно из самых опасных заболеваний, которым можно заразиться, употребив молоко и сыр, творог, сметану изготовленных из такого молока. Оно протекает, как обычная вирусная инфекция, но может вызвать осложнения, влияющие на нервную систему и весь организм человека в целом.

Ранее URA.RU рассказало, что диетолог Алексей Калинчев рассказал об опасных свойствах тунца. Он сообщил, что в данном виде рыб концентрация ртути превышает предельно допустимые значения в тысячи раз.

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Употребление парного молока, приобретенного у частных хозяев, а также продуктов из него, может привести к расстройству нервной системы. Об этом сообщила врач-терапевт и гастроэнтеролог Елена Зятенкова. «Если корова содержалась в плохих условиях или сбор и хранение молока проводились с нарушением правил, то в сыром молоке могут быть стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, возбудители бруцеллеза и другие. Конечно, молоко можно прокипятить, но тогда там почти не останется полезных веществ», — сообщила Елена Зятенкова «Известиям». Бруцеллез — одно из самых опасных заболеваний, которым можно заразиться, употребив молоко и сыр, творог, сметану изготовленных из такого молока. Оно протекает, как обычная вирусная инфекция, но может вызвать осложнения, влияющие на нервную систему и весь организм человека в целом. Ранее URA.RU рассказало, что диетолог Алексей Калинчев рассказал об опасных свойствах тунца. Он сообщил, что в данном виде рыб концентрация ртути превышает предельно допустимые значения в тысячи раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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